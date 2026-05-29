PSG recibe la mejor noticia de cara a la final de la Champions ante el Arsenal

Las preocupaciones por lesiones del Paris Saint-Germain se han disipado de cara a la final de la Champions League el sábado contra el Arsenal en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé ha estado lidiando con una molestia en la pantorrilla en las últimas semanas de la temporada, pero el vigente ganador del Balón de Oro afirmó el viernes que está “100% listo y con muchas ganas”.

🎙️ Ousmane Dembélé: « Lo más importante es ganar con el Paris Saint-Germain y hacer felices a todos nuestros aficionados. Tenemos un grupo joven que tiene mucha ambición. » 💬#PSGARS I #UCLFinal pic.twitter.com/ng8I1JuRHj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 29, 2026

Achraf Hakimi también regresa al PSG

Había más preocupación por el estado físico del defensor Achraf Hakimi, quien no juega desde que sufrió una lesión en el muslo derecho contra el Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones el 28 de abril.

Sin embargo, el lateral derecho de vocación ofensiva, quien fue seleccionado por Marruecos para el Mundial esta semana, también fue visto entrenando el martes y ha recibido el visto bueno del entrenador del PSG Luis Enrique, quien dijo que Hakimi estaba “bien y en condiciones de jugar mañana”, dijo.

El PSG busca defender el título que conquistó el año pasado al golear 5-0 al Inter de Milán, la final más desigual en los 70 años de historia de la competición. Dembélé tuvo que salir en la primera mitad del último partido del equipo en la liga francesa, una derrota ante el Paris FC el 17 de mayo.

De París a Budapest 📸🇭🇺 pic.twitter.com/JD7x7LudDh — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 29, 2026

“No tenía miedo de perderme la final”, declaró Dembélé el viernes en una conferencia de prensa en el Puskas Arena en Budapest, Hungría. “Paré en cuanto sentí la molestia (contra Paris FC)” .

Dembélé señaló que la temporada ha sido “bastante complicada para todos en el PSG” después de alcanzar la final del Mundial de Clubes el verano pasado, lo que recortó el receso de temporada del equipo y, en esencia, significó que ha jugado durante todo el año .

Por esa razón, Luis Enrique dijo que una de sus prioridades de cara a la final ha sido “gestionar el tiempo de descanso de mis jugadores durante los entrenamientos” tanto como estudiar a Arsenal.

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