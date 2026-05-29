PSG vs Arsenal EN VIVO: A qué hora y dónde ver la final de la Champions League

Este sábado se vive la definición de la Champions League con la final en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría, que recibe el duelo entre el campeón defensor PSG y el flamante monarca de la Premier League, el Arsenal.

El París Saint-Germain se coronó por primera vez en su historia en la Liga de Campeones de Europa el año pasado tras golear al Inter de Milán y ahora buscan el bicampeonato ante el Arsenal, que quiere hacer historia y ganar su primera “Orejona”.

The UEFA Champions League trophy at Heroes’ Square in Budapest 😍#UCLfestival pic.twitter.com/aNlJhsAjop — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2026

¿Dónde ver el PSG vs Arsenal, final de la Champions League?

El PSG vs Arsenal, final de la Champions League, inicia este sábado 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría a las 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México, un horario poco habitual. La final se puede ver en vivo por la señal de TNT Sports y HBO MAX.

PSG y Arsenal, choque de estilos en la final de la Champions

El duelo entre el PSG y Arsenal será un choque de estilos probablemente diferente. En una esquina está el equipo de Luis Enrique, el equipo más goleador de esta temporada en la Champions con 44 tantos.

What colour will the ribbons be? 💝#UCLfinal pic.twitter.com/kxvMFYpGbK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026

En la otra está el Arsenal de Mikel Arteta, el recién coronado campeón de Inglaterra, que posee con diferencia la defensa más férrea de la Champions, un planteamiento asfixiante sin balón y la amenaza a balón parado más eficiente y avanzada del momento.

Si alguien tiene las herramientas para impedir que el PSG se convierta en apenas el segundo equipo en revalidar el título en la era de la Champions, ese es, sin duda, Arteta porque saben defender. “Son el mejor equipo defensivo de Europa, y lo han sido durante unos años”, dijo el técnico del PSG sobre Arsenal.

En esta Champions, Arsenal ha mantenido su portería a cero en nueve partidos, tres más que cualquier otro equipo, y ha encajado apenas seis goles en sus 14 encuentros. Dos de esos goles llegaron en la última jornada, un partido intrascendente contra el Kairat Almaty porque Arsenal ya se había clasificado. El PSG, en comparación, ha encajado 22 goles.

En la Premier, Arsenal dejó su arco en cero en exactamente la mitad de sus 38 partidos en su campaña rumbo al título y recibió apenas 27 goles, el menor registro con una diferencia de ocho. Para cuando aseguró el campeonato con una jornada de anticipación, Arsenal había disputado 37 partidos y en 13 de ellos permitió apenas un remate a puerta o menos.

Arteta suele disponer una línea de cuatro formada por cuatro defensas centrales, una táctica utilizada por primera vez en el futbol inglés por su mentor Pep Guardiola, con un mediocampista de contención, ya sea Declan Rice o Martín Zubimendi, por delante.

Camino a ganar esta temporada su primer título de la Premier League desde 2004, Arsenal anotó 25 de sus 71 goles en acciones de balón detenido, más que cualquier otro.

Arsenal tiene un equipo grande: cuatro defensores imponentes y un 9, ya sea Viktor Gyokeres o Kai Havertz, además de un servicio incisivo en jugadas a balón parado a cargo de Rice y Bukayo Saka. No sorprenda si esa es la mejor vía del Arsenal para llegar al gol el sábado.

aar