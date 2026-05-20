Aston Villa es campeón de Europa League y jugará la próxima edición de la Champions League

Morgan Rogers festejando el tercer gol del Aston Villa en la final de la Europa League.

El Aston Villa se enfrentó al Friburgo en la final de la Europa League, compromiso que terminó 3-0 a favor de la escuadra de Inglaterra para convertirse en campeón del torneo de la UEFA, con lo que amarran su puesto en la próxima campaña de la Champions League, aunque también lograron el boleto en su liga local.

“Los Villanos” comenzaron ganando el encuentro al minuto 41 de tiempo corrido. El equipo inglés realizó una jugada a balón parado desde la esquina de la izquierda. Morgan Rogers recibió la esférica y mandó un centro tendido en dirección al área rival, en donde apareció Youri Tielemans para sacar un remate de volea y vencer a Noah Atubolu, el guardameta del Friburgo.

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EL ASTON VILLA YA FANA LA FINAL DE LA EUROPA LEAGUE 🏆



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Antes de finalizar el primer tiempo, el Aston Villa amplió la diferencia en el marcador; fue el mediocampista argentino Emiliano Buendía quien recibió la esférica en los linderos del área rival y con su pierna izquierda sacó un disparo colocado que terminó por colarse en el ángulo izquierdo de la cabaña del Friburgo.

Con este resultado, todo se inclinaba del lado de ‘Los Villanos’, ya que el conjunto de la Bundesliga no encontraba los espacios en el campo y no se veía por dónde le pudieran hacer daño al equipo de Unai Emery.

Al inicio del segundo tiempo, el Aston Villa volvió a hacerle daño al Friburgo y, tras una jugada por la banda izquierda, Emiliano Buendía mandó un centro raso al área chica donde Morgan Rogers apareció para empujar la esférica al ganarle la espalda al defensa y contactar la de gajos antes de que llegara a las manos del guardameta.

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EL VILLA ESTÁ GANANDO LA FINAL CON PURO GOLAZO 🥵



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Con este resultado, el Aston Villa es el nuevo campeón de la Europa League y se queda con uno de los puestos para la Champions League, aunque ‘Los Villanos’ también se encuentran en puestos europeos para la Liga de Campeones, así que este lugar se le otorgará a otro club.

Si el Aston Villa queda en el quinto puesto de la Premier League, la liga de Inglaterra tendrá un sexto cupo para la Champions League, pero en caso de culminar cuarto, el boleto podría ser para otra liga europea.

Con este título, el Aston Villa es el sexto equipo de la Premier League en levantar este trofeo, uniéndose al Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United e Ipswich Town como los clubes de Inglaterra que tienen en su vitrina este cetro.

DCO