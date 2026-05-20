¿Qué le pasó a Carlos Alcaraz? ¿Por qué no estará en Roland Garros?

Carlos Alcaraz es una de las figuras mundiales del tenis, pero este año el murciano se ha perdido torneos importantes en la temporada y él mismo anunció que no estará presente en Roland Garros para defender su cetro, el cual le ganó a Jannik Sinner en una final histórica que duró 5 horas y 29 minutos en la cancha principal.

El atleta español sufre una lesión en la muñeca derecha, específicamente una tenosinovitis, lo cual ha afectado al cartílago de su mano, esto por movimientos repetitivos. Esta lesión evitó que Carlos Alcaraz se perdiera varios torneos Masters 1000 y Roland Garros.

Así informó Carlos Alcaraz su ausencia en Roland Garros 2026

Desde que Carlos Alcaraz se lesionó en las fechas que se llevó a cabo el Abierto de Madrid, se esperaba que el español estuviera listo para el inicio de Roland Garros; lamentablemente, esto no fue así y ‘El Niño Maravilla’ deja su trono libre para un nuevo rey en París.

“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí”, escribió Carlos Alcaraz en Instagram.

Esta temporada ha sido totalmente para Jannik Sinner, ya que con la ausencia de Carlos Alcaraz, el italiano ha tenido camino libre para coronarse en varios torneos y regresar al primer lugar del ranking de la ATP, ya que el único que ha podido detener a ‘El Zorro’ es el español.

Carlos Alcaraz también se perderá Wimbledon

Carlos Alcaraz volvió a dar una mala noticia para todos sus seguidores. El tenista español informó en sus redes sociales que su recuperación va muy bien, pero tendrá que ausentarse de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible”, escribió el murciano en redes sociales.

Esta era la oportunidad para que Carlos Alcaraz sumara su tercer título de Wimbledon, el torneo más longevo en la historia del tenis y que el año pasado dejó ir en la final ante Jannik Sinner.

DCO