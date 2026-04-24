UEFA impone histórico castigo a Gianluca Prestianni por incidente con Vinícius Jr en la Champions

La UEFA impuso una sanción de seis partidos al atacante argentino Gianluca Prestianni por insultar verbalmente a Vinícius Jr, el delantero brasileño del Real Madrid, en un partido de la Champions League esta temporada.

Un comunicado de la UEFA indicó que los comentarios del jugador del Benfica de Portugal constituyeron una conducta “discriminatoria (es decir, homófoba)”.

🚨Prestianni has been given a 6 game ban for homophobic words, this is just a part of the suspension pic.twitter.com/3mZjjO4KOe — Miss ADEL🦋🦚🌹 (@a_derll) April 24, 2026

La UEFA señaló que tres de esos seis partidos quedaron en suspenso, y que Prestianni ya cumplió un encuentro como parte de un castigo provisional. Eso significa que, en principio, Prestianni solo tendrá que cumplir dos partidos más de suspensión, lo que, según la UEFA, podría incluir apariciones con Argentina en el Mundial si fuera convocado para el torneo que arranca en junio.

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Los dos primeros partidos de Argentina serán contra Argelia el 17 de junio en Kansas City y ante Austria, cinco días después en Arlington. Si Argentina no lo cita para el Mundial 2026, cumplirá la sanción en competiciones de clubes de la UEFA.

🚨 OFFICIAL: Gianluca Prestianni has been given a 6 games ban by UEFA, partly suspensional for ‘homophobic insults’. pic.twitter.com/v26DWEtEDI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2026

Así fue la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr

En el partido de repechaje de la Champions League se presentó la polémica entre Vinícius Jr y el atacante argentino Gianluca Prestianni. El choque entre Real Madrid y Benfica se detuvo cuando Vini afirmó que Prestianni lo había insultado con un término racista durante el encuentro que el Madrid ganó por 1-0.

Vinícius Jr acababa de conseguir un maravilloso gol con un remate al ángulo superior para darle al Real Madrid la ventaja en la ida de su repechaje con el Benfica en el Estádio da Luz.

El atacante brasileño y sus compañeros celebraron eufóricamente, mientras que Vini se puso a bailar en el córner. Lo que siguió fueron altercados desagradables que llevaron al brasileño a informar al árbitro François Letexier que se había hecho un comentario racista.

Señaló al jugador argentino Gianluca Prestianni al quejarse con el silbante, quien cruzó los brazos para señalar el protocolo antirracismo del futbol y provocó que el encuentro tuviera otro sentido. Cubriéndose la boca con la camiseta, Prestianni se había acercado a Vinícius Jr a hacerle el comentario racista.

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