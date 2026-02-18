Él es Gianluca Prestianni, el jugador argentino acusado de racismo en la Champions League por Vinícius Jr.

El encuentro entre el Real Madrid y el Benfica se vio manchado por el problema de racismo que acusó el jugador brasileño Vinícius Jr., pues argumentó que Gianluca Prestianni le dijo “mono” después de su gol en el partido.

Pero, ¿quién es Gianluca Prestianni? Es un jugador argentino de 20 años que juega de extremo en el Benfica; el año pasado participó en el Mundial Sub-20 en Chile y terminó cayendo derrotado en la final con la Albiceleste a manos de Marruecos por marcador de 2-0.

El extremo derecho se formó en las inferiores de Vélez Sarsfield y fue en la temporada 2022/2023 cuando realizó su debut en el fútbol profesional y, una campaña después, fue fichado por el Benfica por la cantidad de 10.6 millones de dólares.

🚨 PONE EN SU LUGAR Mbappé al Argentino Libertario Racista, Gianluca Prestianni, que llamó Mono a Vinicius



Estos racistas argentinos muertos de hambre deben de ser castigados penalmente... pic.twitter.com/ErO2j3lK0S — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) February 18, 2026

Gianluca Prestianni y su polémica con México en el Mundial Sub-20

En México, el nombre de Gianluca Prestianni se recuerda de forma desfavorable, pues el delantero argentino tuvo un gesto burlón con Diego ‘Chicha’ Sánchez durante el Mundial Sub-20 que se llevó a cabo en Chile.

Hay que remontarnos al año pasado para recordar que, después de una de las victorias de la Selección Mexicana en el torneo juvenil, el delantero de los Tigres ingresó al hotel de concentración con una bocina en las manos y bailando de felicidad por el resultado conseguido.

Acto seguido, cuando Argentina derrotó a México en los cuartos de final, Gianluca Prestianni se burló del mexicano haciendo el mismo baile en los vestidores del estadio, un acto que no le gustó a la afición de nuestro país. Ahora el argentino es el que está en el ojo del huracán por lo ocurrido con Vinicius Jr.

🚨Gianluca Prestianni niega insultos racistas hacia Vini Jr.

Gianluca Prestianni se volverá a enfrentar al Real Madrid en una semana

Gianluca Prestianni tendrá que volver a enfrentarse al Real Madrid en el partido de vuelta de los playoffs, pero ahora el encuentro entre estos dos clubes se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, así que será un ambiente hostil para el argentino con la afición merengue.

El compromiso de la Champions League se jugará el miércoles 25 de febrero en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, encuentro que definirá al equipo que juegue los octavos de final de la competencia más importante a nivel de clubes.

Después de lo ocurrido, será importante ver lo que ocurra en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu o si la afición del Real Madrid despliega algún tifo en apoyo a Vinícius Jr.

