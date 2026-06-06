¿Cuál es el ‘Grupo de la Muerte’ del Mundial 2026 y por qué le dicen así?

Foto: La Razón (con material de Reuters y generado con Gemini AI)

Esto sabemos sobre el Grupo de la Muerte del Mundial 2026.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 será el espectáculo deportivo más grande del año. Los aficionados disfrutarán de 104 encuentros entre las figuras más destacadas del fútbol internacional. Pero, además, parte de la “magia” es intentar predecir quiénes serán los ganadores o quiénes caerán en el “Grupo de la Muerte”.

Cada edición mundialista, las selecciones participantes llegan con diferentes expectativas. Algunas, vienen con figuras prominentes o defendiendo campeonatos. Otras, vienen en ascenso y dan sorpresas.

Selección uruguaya en un partido amistoso con Inglaterra, previo al Mundial 2026. ı Foto: Reuters

Uno de los eventos más interesantes de cada Mundial es cuando varios de estos equipos estrella se juntan en el llamado “Grupo de la Muerte”. Pero, ¿qué hay del Mundial 2026? ¿Por qué se dice que será el primer mundial sin este temido grupo? O, de haberlo, ¿cuál es? Esto sabemos.

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¿Qué es el “Grupo de la Muerte” del Mundial y por qué se le llama así?

El Mundial, tradicionalmente, se juega en un formato de Fase de grupos seguido de una Fase de eliminación directa.

Es decir, las selecciones participantes se organizan en grupos de cuatro, donde juegan todas contra todas para que las dos mejores pasen a la siguiente fase. Una vez llegado ahí, los equipos se van eliminando en cada juego hasta que solo dos llegan al codiciado partido final.

Grupos del Mundial 2026. ı Foto: Cortesía TNT Sports

Los grupos son elegidos por sorteo, lo cual resulta en coincidencias interesantes, como el llamado “Grupo de la Muerte”, presente casi en cada edición.

Se conoce como “Grupo de la Muerte” al grupo en donde coinciden tres o hasta cuatro selecciones “fuertes”, en ascenso o favoritas para llegar lejos en la Copa. Como solo dos logran llegar a la Fase de eliminación directa, eso significa que las otras “favoritas” quedarán eliminadas desde la Fase de grupos.

Sorteo de grupos del Mundial, el 5 de diciembre. ı Foto: Reuters

Ejemplos históricos de “Grupos de la Muerte” en el Mundial son el Grupo 3 del México 70, donde se enfrentaron el Brasil de Pelé, la Inglaterra en ese momento defensora de su corona (1966) y Checoslovaquia, subcampeona de 1962.

También, el Grupo D del Brasil 2014, que juntó a tres campeones del mundo (Uruguay, Italia e Inglaterra) junto con una ambiciosa Costa Rica, que dio la sorpresa al posicionarse como líder invicta del grupo.

¿Por qué en el Mundial 2026 no hay un “Grupo de la Muerte”?

Lamentablemente, la tradición parece no haber sobrevivido para el Mundial 2026, pues el formato de esta edición de la Copa favorece que otras selecciones, no necesariamente las dos mejores de cada grupo, pasen a la Fase de eliminación, quitándole el factor “muerte”.

Selección francesa celebra un gol en un partido amistoso, previo al Mundial 2026. ı Foto: Reuters

El Mundial 2026 es el primero en la historia en jugarse con 48 equipos, 16 más que el habitual formato anterior.

Este gran número de equipos ocasionó un problema logístico: si a la Fase de eliminación solo pasaran los dos mejores de cada equipo, habría 24 clasificados, cifra que imposibilita armar un cuadro de eliminación directa (pues para ello se necesita un número potencia de 2: 16, 32, 64…).

Así serán los cruces del Mundial 2026. ı Foto: Especial

El número ideal para lograr que funcionen los cruces es de 32 equipos, es decir, ocho equipos más de los 24 que queden como primer y segundo mejor en la fase de grupos.

Estos nuevos equipos serán los ocho mejores terceros lugares del torneo. Lo anterior hace menos “mortales” a los grupos, pues, si bien habrá 16 selecciones eliminadas, las posibilidades de avanzar desde la Fase de grupos hacia la Fase de eliminación directa es mayor.

Aspecto del Estadio Boston, una de las sedes del Mundial 2026. ı Foto: USA Today Sports (vía Reuters)

Entonces, ¿cuál es el “Grupo de la Muerte” del Mundial 2026?

Aunque los grupos de este Mundial 2026 son menos “mortales” que en ediciones pasadas, expertos y aficionados ven tres candidatos al “Grupo de la Muerte” en el torneo.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Junta a dos potencias de la UEFA (Inglaterra y la Croacia de Luka Modrić), un africano sumamente físico (Ghana) y un Panamá competitivo que cuenta con figuras de la Liga MX como Adalberto Carrasquilla de los Pumas.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Irak

Cruza a un candidato al título y gran favorito (Francia) con el campeón africano Senegal y la Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita, Cabo Verde

Une a dos campeones del mundo históricos (España y Uruguay) con una selección de Arabia Saudita que ya demostró en torneos pasados que sabe dar golpes sorpresa.

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