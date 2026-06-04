Mercado Pago regresará 100% de cashback a usuarios si México gana el mundial

A una semana del inicio del Mundial de Futbol 2026, Mercado Pago lanzó la campaña “Si México gana, tú ganas”, la cual consistirá en devolver el 100 por ciento del dinero que los usuarios gasten al comprar en comercios físicos, pero sólo si la selección mexicana gana el torneo; además, a través de la plataforma digital se podrá competir en una quiniela y los participantes competirán por un premio de hasta 500 mil pesos.

“Si México es campeón, le devolvemos a nuestros usuarios el 100 por ciento de cashback de todas las compras que hayan hecho con cualquiera de sus tarjetas de Mercado Pago durante el 5 de junio al 19 de julio en comercios físicos”, indicó María Fernanda Amaral, directora de Marketing.

Destacó que, entre hoy y mañana, los usuarios de Mercado Pago podrán registrarse, a través de la aplicación para participar en la dinámica y las compras podrán ser realizadas con tarjetas de débito y crédito, pero de la plataforma, “cuando vean su aplicación, sólo deben activar el beneficio y empezar a usar sus tarjetas para todo”.

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Mercado Pago lanza promoción histórica: cashback total si gana México ı Foto: Especial

Será a partir del cinco de junio que todas las compras calificarán para participar en la campaña; la directiva destacó que incluso los nuevos usuarios de Mercado Pago también serán incluidos, pero necesitan tener la tarjeta física.

“Si descargan su aplicación, crean su cuenta y activan el beneficio, la aplicación solita va a detectar que no tiene una tarjeta emitida. Entonces, en este caso los va a guiar a solicitar o una tarjeta de crédito o tarjeta de débito y una vez la reciban ya la pueden empezar a usar para todo”, puntualizó.

Por su parte Ramiro Nández, director de usuarios de Mercado Pago, destacó que les “entusiasma poder acompañar a todo el público mexicano, a nuestros usuarios con esta campaña que va muy ligada justamente a este momento emocionante que va a estar viviendo el país durante el próximo mes y medio. Estamos entusiasmadísimos con esta campaña y creemos que es algo diferente, divertido y que además se pone muy del lado de nuestros usuarios en este momento”.

Acotó, que cabe la posibilidad de que México no sea campeón, y en ese sentido, las personas usuarias también competirán en una quiniela a través de la app de Mercado Pago.

“Es una iniciativa que va a correr en paralelo, que le va a permitir a los usuarios llenar una quiniela dentro de nuestra aplicación y poner los resultados para todos los partidos del mundial y a raíz de cómo les vaya en acertar o no los resultados, van a ir ganando una serie de premios”, agregó.

La operación consistirá en que los participantes ingresan los resultados de cada partido y suman puntos conforme avanza la competencia, quienes acierten al marcador correcto obtienen seis puntos; quienes señalen al ganador o un empate, sólo tres puntos.

En cada jornada, los usuarios con más puntos pasan a una ronda de preguntas en la aplicación móvil y los primeros mil que respondan correctamente recibirán 50 por ciento de cashback con un tope máximo de 300 pesos.

También, al final se hará un ranking generalizado; el primer lugar tendrá un premio de 500 mil pesos; segundo lugar, 250 mil pesos y tercer lugar, 100 mil pesos, “todos los usuarios que participen en nuestra aplicación van a ir ranqueándose de acuerdo con la cantidad de puntos que vayan acumulando a lo largo del torneo. La persona que quede en el primer lugar se va a llevar 500 mil pesos, le vamos a hacer unas preguntitas sencillas al final de la dinámica, pero acceden a ese premio”.

“Lo que buscamos con nuestros usuarios, es el poder darle ese diferencial e ir mucho más allá de lo que esperan de un banco, estar cerca de nuestros usuarios y justamente en este momento con el mundial, con todo el furor, con toda la dinámica es poder pegarnos a esa emoción que se está viviendo en el país y poder acompañarlos en el torneo”, agregó Ramiro Nández.

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MSL