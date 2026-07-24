México se queda como estaba, no hay nuevo arancel de EU, sostiene Sheinbaum

La nueva imposición de aranceles de 10 por ciento por parte de Estados Unidos a más de medio centenar de países no implica ningún cambio para México, porque sólo sustituye el gravamen que ya se tenía al acero, aluminio, la industria automotriz y lo que se comercializa fuera del TMEC, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este jueves, el gobierno de Donald Trump anunció una imposición de aranceles a 60 naciones, entre estas México, bajo el argumento de no emprender los esfuerzos suficientes contra el trabajo forzado.

La mandataria recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos recientemente determinó que los aranceles recíprocos que anteriormente aplicó el gobierno eran inválidos y esta resolución tenía esta semana como vencimiento, por lo que la administración del republicano sustituyó la anterior aplicación por una nueva herramienta llamada Sección 301, a partir del cual se emite un decreto vinculado con el trabajo forzado en cualquier parte del mundo.

Ante este escenario, afirmó que México queda en la misma situación en la que se encontraba su dinámica comercial con Estados Unidos, es decir, con los mismos aranceles al acero, a la industria automotriz y todas aquellas mercancías que se comercializan fuera del tratado trilateral norteamericano.

“Se queda igual que como estaba. Todos los productos que se exportan dentro del tratado de libre comercio tienen cero arancel, con excepción de los vehículos, de acero y los productos que se exportan fuera del tratado de libre comercio tienen un arancel del 10 por ciento,, que es lo que ya teníamos antes. Es decir, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana… En este momento no tenemos nuevo arancel del que ya teníamos previamente”, sostuvo este viernes desde Morelos..

Reiteró que estas medidas tomadas por el gobierno de Trump no se relacionan exclusivamente con México, sino que forman parte de una visión proteccionista a la economía de su país, bajo la que decidió aplicar impuestos a las importaciones de todos los países.

Recordó que frente a esta nueva dinámica, México consiguió las condiciones más favorables en comparación con el resto del mundo.

Ahora, con la revisión emprendida al TMEC, el objetivo de Estados Unidos es que se amplíen las reglas de origen, las cuales son las bases sobre la exención de aranceles a aquellos que se produzca dentro de la región, y de las cuales el gobierno de Trump ahora busca concentrar una mayor cantidad. A partir de esto, Sheinbaum Pardo insistió en que la postura de su gobierno será que la ampliación no sólo sea en beneficio de Estados Unidos, sino de toda la región.

“Lo que nosotros estamos buscando es que esas reglas de origen, aunque aumenten del 70 al 90 por ciento sean regionales. O sea, no solamente se descuenta lo fabricado en Estados Unidos, sino lo que se fabrica en México. Eso es lo que nosotros estamos planteando y ellos pues tienen algunos otros puntos de vista”, dijo.

Sobre la reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, comentó que se trató de un buen encuentro en la que se logró avanzar en distintos temas.

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FGR