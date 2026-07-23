EU impone arancel de 10% a México por investigación sobre trabajo forzoso

Estados Unidos colocó a México dentro del grupo de 60 economías sujetas a nuevos aranceles, entre las que se encuentra México al que la Oficina del Representante Comercial (USTR) aplicó una tarifa de 10 por ciento para las mercancías bajo el amparo de la sección 301 sobre la investigación sobre trabajo forzoso.

“Hoy, el embajador Jamieson Greer, siguiendo instrucciones del presidente Trump, toma medidas definitivas en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo aranceles a 60 economías por no haber impuesto ni aplicado eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso”, indicó en un comunicado la USTR.

El gobierno estadounidense excluyó a las materias primas que de faltar podrían causar perturbaciones al suministro nacional, productos que podrían afectar la economía en caso de ser gravados, que no se pueden cultivar o producir en cantidades suficientes en ese país y artículos para los cuales estos aranceles “pueden no contribuir sustancialmente a la eliminación de los actos, políticas y prácticas que se consideran procesables en las investigaciones”.

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A partir de este viernes 24 de julio entrará en vigor el nuevo arancel, en sustitución del gravamen que expira, mismo había sido implementado a principios de este año por la administración del presidente Donald Trump.

Los aranceles que concluyen este viernes son parte de los aplicados en febrero de 2026, bajo la Sección 122 (hasta 150 días) para atender desequilibrios en la balanza de pagos, tras el bloqueo de la Corte de Estados Unidos a un primer paquete presentado en 2025.

Además, el presidente de Estados Unidos analiza imponer aranceles bajo la Sección 232, que permite al limitar importaciones e imponer aranceles basándose en la seguridad nacional.

Este nuevo impuesto de 10% alimenta las tenciones entre México y Estados Unidos, durante las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que avanza con reuniones bilaterales para concretar un acuerdo trilateral.

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JVR