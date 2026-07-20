Trump impone aranceles de 50% a productos de Canadá; EU acusa ‘discriminación injusta’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este lunes aranceles del 50% a la mayoría de los productos procedentes de Canadá.

La administración estadounidense justificó la medida al alegar que el país vecino incurre en una discriminación injusta contra los automóviles , el alcohol y los productos lácteos manufacturados en territorio estadounidense.

La imposición de aranceles va a entrar en vigor en un plazo de 30 días.

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El anuncio realizado por Estados Unidos ocurrió horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, estuvieran juntos en la Final de la Copa del Mundo 2026.

Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Mark Carney y el rey Felipe, ayer. ı Foto: Especial

¿Qué productos de Canadá están exentos del arancel?

La disposición exceptúa formalmente a los sectores de energía, potasa, pescado y minerales críticos. Sin embargo, la tasa impositiva impactará de forma directa a bienes que contaban con protección fiscal bajo los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pacto comercial de 2020 que expiró recientemente y dio inicio a negociaciones proyectadas hasta 2036.

Esta resolución introduce riesgos de un repunte inflacionario y amenaza con generar desestabilidad en el dinamismo económico global, además de profundizar el deterioro en las relaciones diplomáticas y comerciales de ambas naciones.

Un funcionario de la administración de Estados Unidos argumentó que Canadá se consolidó como una de las pocas naciones, junto con China, en ejercer represalias directas ante los esquemas arancelarios previos implementados por Trump, motivo por el cual la Casa Blanca busca obligar al gobierno canadiense a rendir cuentas.

Canadá señaló que pondrían aranceles en caso de que EU lo haga. ı Foto: Reuters

Ante los señalamientos de Washington de que Canadá podría ser usado como una “puerta trasera” para mercancías asiáticas baratas, el gobierno de Carney alineó previamente sus aranceles al acero chino con los de Occidente.

Tras las nuevas tarifas de Trump, la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Anand, reiteró que no tienen planes de firmar un tratado de libre comercio con China, pero sí acelerarán la diversificación de sus exportaciones hacia otros mercados como India y Australia para reducir la dependencia de su vecino del sur.

Con información de AP.

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JVR