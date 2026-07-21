EU impone arancel de 50% a Canadá; hoy ronda de T-MEC aquí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente comercial contra Canadá, al firmar tres órdenes ejecutivas para imponer aranceles de 50 por ciento a automóviles, bebidas alcohólicas y productos lácteos, bajo el amparo de la sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, ante esto, el país de la hoja de maple acusó la acción como unilateral que viola el Tratado comercial que sostienen con México (T-MEC), por lo que aseguró que están listos para intensificar las discusiones.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), argumentó que, a diferencia de otros socios comerciales, el gobierno de Canadá ha tomado represalias tras los cambios en la política comercial estadounidense y este nuevo arancel obedece a esa respuesta. Asimismo, el gobierno estadounidense sostuvo que estos gravámenes incluirán a mercancías amparadas en el T-MEC.

El Dato: Washington señaló que Canadá aplica un régimen arancelario sólo a vehículos de motor estadounidenses, sin adjudicarlo a vehículos de motor de ningún otro país.

“Mientras la Administración continúa buscando acuerdos comerciales justos y recíprocos con nuestros socios comerciales, Canadá, a diferencia de otros socios y aliados, sigue tomando represalias contra Estados Unidos por sus esfuerzos para reequilibrar el comercio y proteger la industria estadounidense en sectores sensibles a la seguridad nacional”, sostuvo el titular de la USTR, Jamieson Greer en un comunicado.

El gobierno estadounidense acusó que las medidas canadienses que inspiraron dichos gravámenes se relacionan con el retiro de alcohol estadounidense de tiendas comerciales, abrir su mercado de lácteos a la Unión Europea y poner un límite a las exportaciones de vehículos provenientes de Estados Unidos.

El Tip: La Casa Blanca dijo que gracias a las negociaciones con socios extranjeros, Trump consiguió billones de dólares en inversión privada y extranjera para recuperar empleos.

“En concreto, Canadá ha retirado productos alcohólicos de los estantes canadienses, ha facilitado el acceso al mercado a los productos lácteos de la Unión Europea y ha impuesto un límite a las exportaciones de vehículos estadounidenses a Canadá por parte de empresas que relocalizan su producción en Estados Unidos”, añadió el funcionario.

De acuerdo con información de la USTR, la sección 338 le da facultades al presidente de Estados Unidos para imponer aranceles de 50 por ciento a las importaciones “para compensar la carga o desventaja derivada de la imposición desigual o la discriminación de dicho país contra el comercio de los Estados Unidos”. El gravamen será impuesto a las importaciones de Canadá por un valor cercano a los 20 mil millones de dólares y entrará en vigor en 30 días a partir de hoy (20 de julio).

El gobierno del presidente Trump explicó que las tarifas al sector automotriz se debieron a que las exportaciones de Estados Unidos a su socio “cayeron drásticamente” en abril de 2025 y marzo de 2026 con los mismos meses de 2024 a 2025, ya que disminuyeron 22 por ciento, al pasar de 25 mil 900 millones a 20 mil 300 millones de dólares.

Como la mayoría de provincias y territorios canadienses suspendieron la compra, distribución o venta al por menor de bebidas alcohólicas entre enero de 2025 y febrero de 2026, las ventas estadounidenses retrocedieron 81 por ciento o 582 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo de 2024 a 2025.

En tanto, Dominic LeBlanc, ministro de Comercio de Canadá, aseveró que la decisión impuesta por Estados Unidos es unilateral y se suma a las acciones comerciales que han violado el T-MEC. Y que las medidas que ha realizado su país, que acusa Estados Unidos, son equivalentes y sólo buscan proteger la soberanía, las provincias, los territorios y a las personas, para apoyar a su economía y defender a sus trabajadores, agricultores, empresas y familias.

Reconoció que en los últimos 18 meses, el gobierno estadounidense ha cambiado sus relaciones comerciales, incluso, con los miembros del T-MEC, ante lo cual Canadá ha presentado una serie de propuestas que buscan ayudar a resolver la disputa y la modernización del T ratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Canadá ha presentado una serie de propuestas detalladas e integrales para resolver esta disputa y modernizar el T-MEC. Estamos listos para intensificar esas discusiones en las próximas semanas”, sostuvo el funcionario canadiense.

En tanto, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó en entrevista con La Razón que la firma de las órdenes ejecutivas obedece, esencialmente, al proceso de reindustrialización que busca desde hace tiempo Donald Trump y también como una forma de “disciplinar” a los países que han aplicado medidas espejo.

“Es totalmente una medida de presión para que todo ese capital se desincentive de seguir en Canadá y se vaya para Estados Unidos como parte de ese proceso de reindustrialización. Y me parece que el otro tema es una especie de disciplinamiento a Canadá, porque lo dice el documento, los únicos dos países que han generado aranceles de vuelta y ha habido un proceso de guerra comercial, dice la Casa Blanca, es China y Canadá”, indicó.