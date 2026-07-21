Actividad económica en México crece 0.2% en junio a tasa mensual

Pese al evento del Mundial de Futbol 2026, en junio el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) habría crecido sólo 0.2 por ciento a tasa mensual por un alza mínima en el sector industrial y de los servicios; mientras que en su comparación anual un repunte de 1.7 por ciento, de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante junio, el crecimiento de 0.2 por ciento de la economía mexicana estaría impulsado por un alza de 0.2 por ciento para las actividades secundarias o las relacionadas a la industria y las relacionadas a los servicios, respectivamente, indicó el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

El crecimiento en el sexto mes del año se da, luego de que la actividad económica de mayo se contrajo 0.3 por ciento respecto de abril a tasa mensual, debido a una caída de 0.8 por ciento de las actividades secundarias o las relacionadas a la industria y de 0.1 por ciento en los servicios.

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Asimismo, el IGAE habría crecido 1.7 por ciento en su comparación anual, con un intervalo de entre 0.5 por ciento y 2.8 por ciento, por un incremento de 0.5 por ciento de las actividades industriales, entre las que se encuentran el sector de la construcción y las manufacturas y de 2.2 en los servicios.

El incremento de junio se daría luego de que en mayo también se registró un alza de 1.6 por ciento respecto del mismo mes de 2025, debido a que el sector industrial no tuvo variaciones y los servicios repuntaron 2.2 por ciento.

En junio 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un aumento anual de 1.7% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬆️ 0.5% secundarias

⬆️ 2.2% terciarias



📄 Consulta… pic.twitter.com/bLiN4HRg59 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 21, 2026

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FGR