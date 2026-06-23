Actividad económica repunta 1.2% en abril, reporta Inegi

En abril, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó a tasa mensual 1.2 por ciento y en su comparación anual fue de 2.2 por ciento, con cifras desestacionalizadas, en ambos casos, superó las estimaciones del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), señaló el Instituto Nacional de Geografía (Inegi).

En la comparación con el mes inmediato anterior, el alza fue impulsada por las actividades secundarias o industriales con un crecimiento de 2.1 por ciento, y también por las terciarias o de los servicios con 0.7 por ciento; sólo las relacionadas con el sector agropecuario disminuyeron 0.4 por ciento.

La caída en las actividades primarias sucedió luego de que en marzo registraron un incremento de 4.24 por ciento; por su parte, el incremento de las secundarias se debió a un repunte de 1.2 por ciento en las industrias manufactureras y de 7.6 por ciento en el sector de la construcción, de acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, el alza en el segundo rubro tiene relación porque en el cuarto mes del año hubo diversos trabajos de construcción previos al Mundial.

Y los servicios crecieron sólo 0.7 por ciento; impulsados por comercio al por mayor con 2.9 por ciento; comercio al por menor, 1.6 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos, 2.0 por ciento; servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación, 3.8 por ciento, entre otros.

Por su parte, en la comparación anual, el IGAE repuntó porque las actividades agropecuarias crecieron 4.7 por ciento; las relacionadas a la industria, 1.8 por ciento y los servicios, 2.4 por ciento.

“A tasa anual, el IGAE mostró un repunte de 2.2 por ciento en abril, acelerándose desde 0.74 por ciento en marzo y su mayor tasa de crecimiento desde diciembre del 2025”, indicó Siller Pagaza.

De igual forma, en las actividades secundarias: la construcción mostró un repunte de 10.2 por ciento y la minería de 3.4 por ciento; mientras que generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final e industrias manufactureras cayeron 0.3 por ciento, ambas.

Sobre las actividades terciarias, el mayor crecimiento lo tuvieron comercio al por mayor con 10.1 por ciento; servicios de salud y asistencia social, 3.7 por ciento; servicios profesionales, científicos y técnicos, 2.5 por ciento y servicios financieros y de seguros, 1.9 por ciento.

“Las únicas caídas anuales se observaron en los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos, 2.0 por ciento; servicios de esparcimiento culturales y deportivos 0.4 por ciento y transportes, correos y almacenamiento, 0.1 por ciento, sectores que se espera registren un repunte a partir de las cifras correspondientes a junio debido al efecto del Mundial de Fútbol”, añadió la analista.

En abril 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 1.2% mensual

⬆️ 2.2% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-0.4% primarias

⬆️ 2.1% secundarias

⬆️ 0.7% terciarias



📄… pic.twitter.com/rJFdbSq3za — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 23, 2026

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