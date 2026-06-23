Mayor golpe a narco en sexenio: Sedena y GN aseguran 9 mmdp en metanfetaminas

Un cateo federal en Sinaloa dejó al descubierto una operación de escala industrial ligada a drogas sintéticas. En un inmueble de Los Mochis, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, el mayor decomiso de este tipo en la actual administración y el segundo más grande del registro histórico nacional.

La Secretaría de la Defensa Nacional calculó en más de nueve mil millones de pesos el impacto económico para el crimen organizado. El volumen incautado no sólo colocó el operativo entre los principales golpes contra esa droga en México, también expuso una cadena de almacenamiento, traslado y posible procesamiento de sustancias químicas a gran escala.

El dato: Hace 2 semanas, en Tlapacoya, Puebla, se aseguraron 25 mil 300 litros de sustancias químicas, y el 24 de mayo, en Manzanillo, Colima, fueron 54 mil 960 litros.

A partir de trabajos de inteligencia militar, el despliegue ocurrió entre el 19 y 20 de junio. Las fuerzas federales detuvieron a Jorge “N”, presunto integrante del Cártel del Pacífico, y aseguraron el predio donde localizaron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para fabricar droga sintética, dos vehículos, 250 cartuchos, dos cargadores para arma larga, 745 costales de fertilizante agrícola y 270 tanques de gas.

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“Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestro país. La instrucción es clara: seguir desmantelando laboratorios, cortar cadenas de producción y evitar que estas sustancias lleguen a las calles”, escribió en redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

INTERIOR de la bodega asegurada por las autoridades federales ı Foto: Especial

Washington leyó el operativo desde la cooperación bilateral. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, calificó el decomiso como histórico y dijo que “representa un golpe significativo contra los cárteles y ayuda a proteger a las familias a ambos lados de la frontera”. Afirmó que cuando ambos países trabajan juntos, obtienen resultados reales.

El detenido, el inmueble, los vehículos, las sustancias y los demás indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal con sede en Los Mochis. La FGR deberá integrar peritajes, dictámenes químicos y cadena de custodia antes de definir la situación jurídica del capturado y el alcance penal del aseguramiento.

José Luis López Mondragón, químico de la UNAM, advirtió que el volumen asegurado no equivale de forma automática a droga pura: “La concentración sólo se conoce después de un análisis de laboratorio, por eso no conviene traducir el volumen en dosis, kilos o valor comercial sin un dictamen químico completo”.

UN PRESUNTO integrante del Cártel del Pacífico, Jorge “N”, fue detenido. ı Foto: Especial

Subrayó que la presentación líquida puede corresponder a una solución, una mezcla o una fase previa a otra presentación. Esa distinción resulta clave, porque la prueba de campo sólo orienta a los primeros respondientes, mientras el caso penal requiere identificación de la sustancia, concentración, método de muestreo, cadena de custodia y trazabilidad de cada contenedor.

Advirtió que un volumen así eleva la exigencia técnica del caso. No basta con revisar una muestra y extender el resultado a todo el cargamento. En un lote de miles de litros, el peritaje debe precisar qué envases se analizaron, cómo se conservaron, qué diferencias había entre recipientes y qué margen permite hablar de metanfetamina líquida como conjunto y que otras sustancias eran de precursores.

Christian Rodríguez, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, planteó que el hallazgo rebasa la imagen de una bodega común. “Aun antes de conocer la pureza, el volumen indica capacidad de almacenamiento, manejo de sustancias peligrosas y una logística que supera la escala artesanal: “Para explicar la gravedad al público, yo diría esto: No se trata sólo de litros de una droga líquida, sino de una señal de producción industrial. El hallazgo sugiere acceso a químicos, capacidad técnica, infraestructura, transporte y almacenamiento”.

Organismos internacionales ya han descrito este cambio como una transformación del narcotráfico nacional. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito colocó a México entre los centros subregionales de manufactura de metanfetamina a gran escala. Reportes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes muestran por qué el control no se limita a decomisar el producto final, sino a sus precursores. En 2025, documentó incautaciones en México de alcohol bencílico ligadas a fabricación ilícita de metanfetamina y ubicó decomisos de ácido tartárico, dentro de una tendencia de industrialización clandestina de drogas sintéticas.

En México, entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de mayo de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó dos mil 407 laboratorios y áreas de concentración inhabilitadas en 22 estados. La suma reciente de los últimos tres decomisos rebasa 233 mil litros de precursores o químicos líquidos y 109 mil kilos de insumos sólidos.

Para los expertos, la clave está en la cadena que permite comprar, importar, transportar, almacenar y transformar sustancias de uso dual. Aunque la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos regula esas actividades, un volumen como el de Los Mochis obliga a rastrear empresas, facturas, permisos, rutas y destino final. “Ahí está la diferencia entre encontrar una cocina clandestina y reconstruir una cadena de producción sintética como esta”, recalcó Rodríguez Olmos.

Y decomisan 3 toneladas de cocaína

| Por Elizabeth Hernández |

AUTORIDADES FEDERALES aseguraron más de 2.1 toneladas de cocaína en Guerrero y 900 paquetes con polvo blanco de características similares a esa droga en Tlaxcala, en dos operativos contra el tráfico de narcóticos por mar y tierra. Las acciones incluyeron cinco detenidos en el Pacífico, así como el decomiso de seis armas largas, cartuchos, cargadores, equipo táctico y un inmueble bajo resguardo ministerial.

El mayor volumen confirmado provino de dos operativos marítimos recientes frente a Guerrero, donde personal de la Secretaría de Marina (Semar) interceptó cargamentos que, según el balance oficial, equivalen a alrededor de 4.2 millones de dosis fuera de circulación. Autoridades federales estimaron una afectación económica superior a 406 millones de pesos para grupos delictivos.

Con esos aseguramientos, la institución naval acumula al menos 13 operativos marítimos contra cocaína en el Océano Pacífico durante este año, con acciones frente a Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán. El registro incluye seis golpes consecutivos durante mayo, además de los casos de junio. En tierra, la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Semar, realizaron un cateo en un domicilio ubicado en Camino Ex-Hacienda, colonia Centro, en San Diego Xocoyucan, municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala.

PARTE de la droga asegurada en Guerrero y Tlaxcala por las autoridades ı Foto: Especial

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, difundió el operativo en redes sociales. La información oficial señala que la investigación inició en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, después de un informe y denuncia de personal de Seguridad federal.

De acuerdo con ese reporte, elementos de la SSPC observaron a una persona armada ingresar al inmueble, al que las autoridades vinculan con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos. Con esos datos, el Ministerio Público federal solicitó la orden de cateo.