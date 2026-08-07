Perú da salvoconducto a Betssy Chávez y llegará a México, anuncia Sheinbaum

El gobierno de Perú, encabezado por la nueva presidenta Keiko Fujimori, cedió el salvoconducto a Betssy Chávez, exministra durante el gobierno de Pedro Castillo, por lo que llegará a México este mismo viernes.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien celebró la decisión del Gobierno peruano, después de tres años de que la relación entre nuestro país y la nación andina entrara en una fricción que llevó a un rompimiento.

Sheinbaum confirma reanudación de relación México - Perú, como anunció SRE

A primera hora, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó que la relación con Perú se ha retomado, bajo consideraciones como la amistad y colaboración que ambos países han trabajado durante varios años.

“Los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de la República del Perú, considerando los históricos lazos de hermandad, amistad y cooperación que unen a México y al Perú, acordaron, en esta fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados”, se lee en un comunicado de la SRE.

Horas después, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la reanudación diplomática y anunció que el gobierno peruano autorizó la salida de la expresidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Castillo.

A razón de esto, México envió un avión de la Fuerza Aérea que la traerá al país, donde aterrizará esta misma mañana.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. ı Foto: Captura de video

“Fue otorgado el salvoconducto para Betssy. Fue un avión de la Fuerza Aérea por ella. Está en unos minutos aterrizando en nuestro país”, adelantó la presidenta.

Sheinbaum celebra salvoconducto a Chávez, pero mantendrá apoyo a Castillo

La mandataria concedió que el salvoconducto otorgado por su homóloga peruana a Chávez fue un “elemento o acción de buena voluntad” de aquel gobierno con México.

Recordó que la exministra se había mantenido resguardada en la Embajada de México en Perú, la cual fue cerrada cuando Perú rompió relaciones con México y las instalaciones quedaron bajo resguardo de Brasil.

La ex primera ministra peruana Betssy Chávez ı Foto: AP

“Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo, se mantuvo por varios meses en la embajada de México en Perú. Después tuvo que cerrar esa embajada, dado que Perú rompió relaciones con México, y se mantuvo bajo el resguardo de Brasil, a quien agradecemos mucho. Está a punto de aterrizar en México”, dijo.

Sheinbaum Pardo subrayó que su gobierno mantendrá el respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo, quien fue destituido en 2022 y posteriormente fue detenido bajo acusaciones de intentar un golpe de Estado al buscar la disolución del Congreso de su país.

Embajada de México en Perú, en fotografía de archivo. ı Foto: Redes sociales

En su momento, el expresidente Andrés Manuel López Obrador condenó la crisis que atravesaba Perú y señaló que el conflicto se trataba de un “golpe de conservadurismo”, contexto en el cual el gobierno andino expulsó al entonces embajador Pablo Monroy, lo cual marcó la ruptura con nuestro país.

Lo anterior, a su vez, llevó a que apenas el año pasado el Congreso declarara a Sheinbaum Pardo como una persona non grata.

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