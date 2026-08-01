Ollanta Humala, expresidente de Perú, sale de prisión; Tribunal Constitucional anula condena

Ollanta Humala abandonó el centro penitenciario donde permanecía desde abril de 2025, luego de que el Tribunal Constitucional anuló la condena de 15 años que pesaba en su contra.

El expresidente de Perú, Ollanta Humala, recuperó su libertad este viernes luego de que el Tribunal Constitucional anuló la condena de 15 años de prisión que le fue impuesta por lavado de activos, al concluir que la figura penal utilizada para sentenciarlo no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados.

La decisión dejó sin efectos el proceso judicial y derivó en una orden de excarcelación inmediata.

El expresidente peruano Ollanta Humala recuperó su libertad tras una resolución del Tribunal Constitucional que dejó sin efectos la sentencia por lavado de activos. ı Foto: Reuters

Humala, de 64 años, abandonó el penal donde permanecía recluido desde abril de 2025, cuando fue condenado junto con su esposa, Nadine Heredia, por presuntamente recibir aportaciones irregulares para sus campañas presidenciales.

A su salida, el exmandatario afirmó que él, su familia y el Partido Nacionalista fueron víctimas de una "persecución política y judicial“, y reiteró su negativa de haber recibido financiamiento ilícito desde Venezuela o Brasil.

Figura penal de receptación patrimonial no estaba vigente cuando ocurrieron los hechos

El Tribunal Constitucional explicó que la sentencia se sustentó en la modalidad de receptación patrimonial dentro del delito de lavado de activos, una conducta que fue incorporada a la legislación peruana hasta 2016.

Tras salir de prisión, Ollanta Humala aseguró que él, su familia y su partido fueron víctimas de una "persecución política y judicial". ı Foto: Reuters

Debido a ello, determinó que no podía aplicarse a hechos ocurridos durante las campañas electorales de 2006 y 2011, por lo que declaró nulo el proceso.

La investigación sostenía que Humala y Heredia ocultaron el origen de aproximadamente 3.6 millones de dólares presuntamente entregados por la constructora brasileña Odebrecht (actualmente llamada Novonor), la empresa OAS y, según la acusación, por el entonces gobierno venezolano de Hugo Chávez.

La decisión del Tribunal Constitucional de Perú permitió la excarcelación inmediata de Ollanta Humala al considerar que el delito aplicado en su condena no era vigente cuando ocurrieron los hechos. ı Foto: Reuters

La fiscalía también señalaba que más de un centenar de personas fueron registradas como supuestos aportantes para encubrir el origen de los recursos.

Asimismo, la resolución del Constitucional sigue el criterio aplicado meses atrás en otro caso relacionado con la actual presidenta Keiko Fujimori, cuya investigación por hechos similares también fue anulada al considerar que el tipo penal utilizado no era aplicable cuando ocurrieron los presuntos hechos.

Simpatizantes de Ollanta Humala se reúnen en las inmediaciones del penal de Barbadillo, en Lima, luego de que el Tribunal Constitucional anuló la condena por lavado de activos dictada contra el exmandatario. ı Foto: Reuters

Por su parte, Nadine Heredia permanece en Brasil, país donde obtuvo asilo tras la sentencia de 2025.

El caso de Humala forma parte de la amplia investigación sobre los sobornos y financiamiento político vinculados con Odebrecht en América Latina, una trama que involucró a diversos exfuncionarios y figuras políticas de la región.

Con información de Reuters, Europa Press y AP.

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