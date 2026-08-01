Sube a 67 la cifra de muertos tras entrada masiva de migrantes a Ceuta

La cifra de fallecidos por la entrada masiva de migrantes a Ceuta aumentó a 67 tras el hallazgo de otros 10 cuerpos.

La cifra de personas fallecidas tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta aumentó a 67, luego de que las autoridades españolas recuperaran otros 10 cuerpos en el mar durante las labores de búsqueda realizadas este sábado, informaron autoridades del Gobierno español, citados por la agencia Europa Press.

El nuevo balance corresponde al episodio registrado el jueves, cuando entre 50 mil y 60 mil personas intentaron ingresar al enclave español desde Marruecos, una de las mayores crisis migratorias registradas en la frontera.

Las labores de búsqueda continúan en Ceuta mientras las autoridades actualizan el saldo de víctimas mortales. ı Foto: Reuters

Según las autoridades, algunas víctimas murieron ahogadas y otras perdieron la vida durante una estampida ocurrida en un espigón.

Tras el hallazgo de los nuevos cadáveres, la Guardia Civil intensificó los recorridos en aguas de Ceuta con apoyo del Ejército y de las autoridades marroquíes para localizar a todas las víctimas.

España reforzó la vigilancia en Ceuta luego de la entrada masiva de entre 50 mil y 60 mil migrantes. ı Foto: Reuters

Las tareas de búsqueda continuaban la mañana de este sábado, después de que la cooperación entre ambos países permitiera contener el flujo irregular de personas hacia la ciudad.

Con esta actualización, el número de migrantes localizados sin vida en Ceuta durante 2026 ascendió a 97, una cifra que ya supera ampliamente los 46 cuerpos contabilizados durante todo 2025, de acuerdo con datos de la Delegación del Gobierno.

España reforzará contención con barrera de contención marítima

Por otra parte, el gobierno español anunció la instalación de una barrera de contención marítima de aproximadamente 500 metros entre Ceuta y Marruecos para reforzar el control fronterizo tras la crisis.

Autoridades españolas mantienen la búsqueda de víctimas en el mar tras la crisis migratoria registrada en Ceuta. ı Foto: Reuters

Además, el Ministerio del Interior aseguró que la mayoría de las personas que lograron entrar al enclave ya fueron devueltas a territorio marroquí.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que España actuará con firmeza frente a los cruces irregulares y sostuvo que los hechos requerirán una evaluación conjunta entre ambos países.

El gobierno español anunció una barrera marítima tras la crisis fronteriza que dejó 67 personas muertas. ı Foto: Reuters

Asimismo, defendió la cooperación con Marruecos, y aseguró que esta permitió restablecer el control de la frontera en un plazo de 24 horas.

Mientras tanto, aunque la situación comenzó a estabilizarse, las autoridades locales señalaron que Ceuta aún no recupera la normalidad tras varios días de tensión derivados de la llegada masiva de migrantes.

Con información de Europa Press y AP.

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