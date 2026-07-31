¿Qué es el espacio Schengen y qué tiene que ver con la crisis migratoria en Ceuta?

¿Cuál es la relación entre el espacio Schengen y la crisis migrante de Ceuta?

Decenas de miles de migrantes provenientes de Marruecos han intentado cruzar la frontera con España en Ceuta, lo que ha provocado una situación que las autoridades españolas ya consideran la mayor crisis migratoria en la zona desde al menos 2021.

El cruce masivo de migrantes ha dejado imágenes que, a su vez, han provocado reacciones de la comunidad internacional. Además, se han registrado muertes, enfrentamientos y otras situaciones adversas.

🇲🇦🇪🇸 | Inmigrantes ilegales rompen la valla fronteriza de Melilla e ingresan a España. pic.twitter.com/WKgJYZprcY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 31, 2026

Esta crisis ha reabierto los debates sobre la migración en Europa y el rol que para su contención ejercen los tratados internacionales, y organizaciones como la Unión Europea. Esta es la relación entre ella, el espacio Schengen y la reciente crisis migratoria en Ceuta.

¿Qué es el espacio Schengen en Europa?

El espacio Schengen es la zona de libre circulación más grande del mundo, que comprende a 29 países, la mayoría de la Unión Europea, junto a países asociados como Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Migrantes viajan en un camión mientras esperan una oportunidad para cruzar hacia Ceuta. ı Foto: Reuters

La integración de los países a este espacio implica la eliminación de fronteras internas. Es decir: los ciudadanos de los países miembros pueden viajar entre ellos sin someterse a controles fronterizos en aeropuertos o carreteras internas.

El espacio Schengen depende de la administración de la Unión Europea, pero no todos los países que son miembros de esta última forman parte del espacio. Además, hay países que están integrados al mismo y no forman parte de la organización.

Un mapa del espacio Schengen. ı Foto: Flickr

¿Qué tiene que ver el espacio Schengen con la crisis migratoria en Marruecos?

El espacio Schengen elimina los controles entre los países miembros. A cambio, se refuerzan las fronteras exteriores: si la frontera exterior de un país falla o se desborda, el resto de la Unión Europea ve amenazada su seguridad y gestión migratoria.

Migrantes hacen fila para comprar pan mientras esperan una oportunidad para cruzar hacia el enclave español de Ceuta. ı Foto: Reuters

Es el caso de Ceuta y Melilla, que son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en todo el continente africano, lo que les confiere una fuerte presión por el tema migratorio.

Ceuta es la única frontera terrestre europea en África; si la valla cede, la seguridad de todo el Espacio Schengen se ve afectada.

El embudo de la “Excepción Schengen”

Sin embargo, Ceuta vive bajo una paradoja jurídica. Cuando España se sumó a Schengen, se estableció una excepción: los residentes marroquíes de las zonas limítrofes podían entrar a la ciudad sin visado para el comercio local.

Migrantes caminan hacia la frontera con Marruecos para salir de España, en medio de los cruces masivos por tierra y mar hacia Ceuta. ı Foto: Reuters

Para evitar que Ceuta fuera utilizada como un trampolín directo hacia el resto del continente, las autoridades no fijaron el control fronterizo estricto de Schengen en la valla terrestre con Marruecos, sino en el puerto y aeropuerto que conectan a Ceuta con la España peninsular.

Esto genera un efecto “embudo”: los migrantes consiguen pisar suelo español al cruzar la valla, pero quedan retenidos en la ciudad sin poder avanzar hacia Europa, lo que satura rápidamente las capacidades de atención de una pequeña localidad de solo 18 kilómetros cuadrados.

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