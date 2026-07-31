Sube a 43 el número de cuerpos localizados en Ceuta, tras cruce masivo de migrantes desde Marruecos

Migrantes pasan la noche en la calle tras cruzar la frontera desde Marruecos, en el enclave español de Ceuta, el 31 de julio de 2026.

Ascendió a 43 el número de cuerpos localizados en la costa de Ceuta, en España, tras el cruce masivo de migrantes desde Marruecos, según informaron fuentes policiales a agencias internacionales.

De acuerdo con la agencia Europa Press, la Guardia Civil española localizó, durante la madrugada, tres cuerpos de migrantes que participaron en el cruce masivo. El hallazgo se suma a los 16 ahogados encontrados a lo largo del jueves.

🇲🇦🇪🇸 | Inmigrantes ilegales rompen la valla fronteriza de Melilla e ingresan a España. pic.twitter.com/WKgJYZprcY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 31, 2026

De esta forma, según el último recuento oficial, van 41 cuerpos sin vida hallados en medio de la crisis de migración, si bien fuentes policiales dijeron a EFE que el número asciende a 43.

Gobierno español asegura que llegada masiva comienza a revertirse

Paralelamente, el gobierno de España aseguró que la llegada masiva comenzó a revertirse, luego de que alrededor de 25 mil personas regresaran voluntariamente a territorio marroquí.

🇲🇦🇪🇸 | URGENTE: Los migrantes ilegales gritan "Allahu akbar" mientras continúan asaltando los enclaves españoles de Ceuta y Melilla. pic.twitter.com/xdzDej8aTv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 31, 2026

Según el Ministerio del Interior de España, cerca de 50 mil migrantes ingresaron a Ceuta desde la mañana del jueves por mar y tierra, aunque el presidente del gobierno del enclave, Juan Jesús Vivas, elevó la cifra hasta 60 mil personas, equivalente a más de la mitad de la población de la ciudad autónoma.

Las autoridades españolas calificaron el episodio como la mayor crisis migratoria en la zona desde al menos 2021.

Migrantes tratan de cruzar la cerca que separa Marruecos del enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 31 de julio de 2026. ı Foto: The Associated Press

Mientras avanzaban las labores de recuperación de víctimas, Reuters documentó que las fuerzas de seguridad marroquíes utilizaron gas lacrimógeno, porras y camiones con cañones de agua para impedir nuevos cruces hacia Ceuta.

En tanto, del lado español, se desplegaron vehículos militares a lo largo de la frontera.

España acelera retornos

En ese contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta y calificó el ingreso masivo como una “violación de la integridad territorial de España”.

Además, anunció que su administración acelerará los procesos de repatriación de quienes hayan entrado de manera irregular, en coordinación con Marruecos y conforme a las resoluciones judiciales vigentes.

🇪🇸🇲🇦 | Enfrentamientos en las calles de Ceuta entre ciudadanos españoles e invasores marroquíes. pic.twitter.com/QtvZX2TlhO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 31, 2026

De acuerdo con el gobierno español, entre los factores que pudieron influir en el incremento de llegadas figura una reciente sentencia del Tribunal Supremo de España, la cual restringe las devoluciones inmediatas de migrantes interceptados en el mar rumbo a Ceuta y Melilla.

Las autoridades atribuyeron también la movilización a redes de tráfico de personas que habrían difundido información sobre ese fallo.

La crisis provocó además reacciones en Europa. Francia anunció el reforzamiento de los controles en su frontera con España, mientras Italia planteó la posibilidad de impulsar medidas relacionadas con el espacio Schengen, al considerar que la situación requiere una respuesta coordinada entre los países de la Unión Europea.

Con información de Reuters y Europa Press.

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