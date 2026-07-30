EU e Irán intercambian ataques en Golfo Pérsico

Estados Unidos e Irán dispararon sendas andanadas de misiles este jueves, mientras el patrón de ataques de ida y vuelta volvía a afianzarse y se desvanecía la esperanza de una resolución rápida.

Después de un breve respiro, el riesgo de un regreso a una guerra total surgió una vez más, y los combates amenazaban con implicar a aún más países: Jordania dijo el jueves que interceptó misiles iraníes por segundo día consecutivo, mientras que Kuwait dijo que un ataque en la parte norte del país mató a una persona. También esta semana, drones provocaron incendios en buques en un puerto egipcio y Arabia Saudí dijo que fue atacada por milicias respaldadas por Irán en Irak.

La violencia en aumento subrayó la dificultad de poner fin a un conflicto de cinco meses que ha disparado el precio del combustible y otros productos básicos, ha sacudido la economía mundial y ha aumentado las preocupaciones sobre las reservas estadounidenses de armas necesarias para defender sus bases y aliados. Después de que una pausa anterior había dado esperanza de que los esfuerzos diplomáticos avanzaban, no había señales públicas de progreso.

Un ataque iraní que alcanzó un edificio de una empresa china en el norte de Kuwait causó daños graves en la estructura y mató a un trabajador, dijo el ejército de Kuwait el jueves por la mañana, horas después de que las defensas antiaéreas de Jordania derribaron cinco misiles lanzados desde Irán.

No se reportaron víctimas por la interceptación de los misiles por parte de Jordania, según indicó la agencia estatal de noticias Petra citando al portavoz de las fuerzas armadas del país. Ambos países son aliados de Estados Unidos y albergan tropas estadounidenses.

Los ataques se produjeron después de que el ejército de Estados Unidos dijera que había completado “una intensa oleada de ataques contra Irán”, en respuesta a un ataque previo con misiles iraníes contra una base de Estados Unidos en Jordania. El Presidente Donald Trump prometió golpear a Irán “muy duro ” después de que atacara la base.

El Comando Central señaló en una publicación en redes sociales que, durante más de dos horas, Estados Unidos atacó “decenas” de objetivos pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluidos centros de mando militar, así como instalaciones de misiles y drones, y sitios costeros de vigilancia y defensa.

La agencia oficial de noticias IRNA de Irán dijo que tres personas murieron y dos resultaron heridas en un ataque en la isla de Qeshm, que se encuentra justo frente al territorio continental iraní en el estrecho de Ormuz, una vía navegable crucial para los suministros energéticos mundiales que ha estado en el centro del conflicto.

La última andanada se produjo después de que Estados Unidos se asociara con Arabia Saudí para atacar a milicias respaldadas por Irán en Irak, matando al menos a 20 combatientes y a seis asesores iraníes el miércoles.

Antes de la última erupción, los mediadores habían expresado optimismo sobre la posibilidad de que Estados Unidos e Irán volvieran a la mesa de negociaciones.

Pakistán, que había ayudado a negociar un acuerdo provisional para poner fin a la guerra, dijo el jueves que los esfuerzos diplomáticos continuaban.

“Las negociaciones entre las partes están en marcha para normalizar la situación, en particular la situación en el estrecho de Ormuz, y también para desescalar”, dijo el portavoz del Ministerio paquistaní de Exteriores Tahir Andrabi en una conferencia de prensa.

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FGR