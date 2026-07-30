Anuncian inversión de 649 mdd de Kia en México

La empresa automotriz Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares para el periodo 2026-2028, que representará un parteaguas para la producción de un vehículo eléctrico en el país y con alto contenido nacional, aseguró Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE).

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó que esta inversión se inserta en el Plan México con la intención de incrementar el contenido nacional y de fabricar más mercancías en el país.

El Dato: En Kia México hay alrededor de 2 mil 600 colaboradores y más de 85 mil personas que contribuyen directa e indirectamente a lo largo de toda la cadena de suministro.

El monto anunciado, dijo, servirá para iniciar la producción de un vehículo que hasta ahora se armaba solamente en Corea del Sur. A partir del 4 de agosto iniciará la producción en la planta de Pesquería, Nuevo León, “significa una ampliación de las posibilidades de producción de la industria automotriz en nuestro país”.

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Ebrard Casaubón dijo que el armado del vehículo eléctrico EV3 iniciará con 27 por ciento de contenido regional y conforme pase el tiempo se incrementará el porcentaje; además, se generarán 500 nuevos empleos sólo en 2026 y mil 500 indirectos en los siguientes cuatro años.

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“Cuando anunció la Presidenta el Plan México, uno de los objetivos principales era aumentar el contenido nacional. En una época de tanta incertidumbre respecto a la industria automotriz, los aranceles, las nuevas reglas, etcétera, el que se tome esta decisión significa que esta empresa, que es una de las más importantes del mundo, está viendo en México productividad, está viendo en México oportunidades de inversión”, sostuvo.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el anucio demuestra la confianza que existe en México y en segundo lugar el impulso que se le dará a la electromovilidad.

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“Es una gran noticia. Uno, la inversión per se de Kia, que muestra confianza en nuestro país, muchas gracias. Y lo segundo, es el impulso a la electromovilidad, lo que significa la producción de un vehículo eléctrico y la red para poder cargar estos vehículos, las estaciones que permitan la carga, entonces es una muy buena noticia. Agradecemos a Kia su presencia y la inversión”, destacó.

A su vez Andy Kim, presidente de Kia México, se dijo honrado de compartir nuevas inversiones en el país y en “sintonía” con el Plan México; comentó que la empresa llegó hace 11 años y en ese tiempo ha crecido a la par de la economía nacional, siempre con una filosofía centrada en el cliente y las personas.

Señaló además que las continuas inversiones en electromovilidad se alinean con los valores del plan nacional para lograr un crecimiento innovador e incluyente y de cara a la próxima década, el presidente reafirmó su “promesa” de mantenerse como un socio confiable de México, en apego a los planes de prosperidad compartida.

La empresa surcoreana reconoció el talento mexicano y señaló que está comprometida con que la capacidad técnica de sus productos y la cultura de mejora compitan exitosamente en los mercados más exigentes del mundo.

En materia de sostenibilidad, Marianela Calderón, directora de administración de Kia México, sostuvo que se tiene previsto la construcción de un parque solar de 2 MW en su complejo de manufactura, con una expansión a 8 MW para el 2030; además hay un compromiso de reducir las emisiones de carbono.

El titular de Economía dijo que la unidad eléctrica estará destinada al mercado interno, a Latinoamérica, a la Unión Europea y a otros mercados, afirmó que el automóvil tiene dos contenidos que para México son prioridad: la tecnología, “es un vehículo de datos. Los vehículos cada vez van a ser más pantallas, semiconductores y baterías. Ése es el futuro de los vehículos”, y que se avanzará en electromovilidad.

Andy Kim, CEO de Kia y Marcelo Ebrard, titular de la SE, en la entrega del sello Hecho en México, ayer. ı Foto: Especial

ACUERDO COMERCIAL Y ARANCELES. Ante el reiterado desdén al Tratado Comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) por parte de Donald Trump, el secretario de Economía subrayó que ningún otro país en el mundo le compra más al vecino como lo hace nuestro país, pero también se tiene una preferencia arancelaria respecto a otros países.

“Un dato que hay que tener presente: México es el cliente número uno de EU. Nadie le compra más que México. Si sumas a China, Alemania y Japón, nosotros compramos más a Estados Unidos. Somos su cliente número uno, por eso hemos buscado mantener esa relación”.

Respecto a los aranceles de 50 por ciento bajo la sección 232 al acero y aluminio, Ebrard dijo que México busca un acuerdo similar como el que tiene Reino Unido; es decir, reducir la tarifa a 10 por ciento.

Agregó que México tiene déficit con EU en ambas mercancías, por lo que buscan que se reduzca la tarifa. “En el caso de acero tenemos esa imposición de 50 por ciento. Lo que hemos planteado es que nos den un trato parecido al de Reino Unido”.

BM expresa interés en el Plan México

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial, y a través de una publicación en la red social X, aseguró que el organismo internacional tiene interés en participar en el Plan México y sostuvo que en la economía del país hay certidumbre

y confianza.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, destacó en su red social.

Previamente, durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que el Banco ha mantenido acercamientos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque tiene interés de poner en operación sus sistemas de financiamiento para el desarrollo de algunas iniciativas públicas en el país.

“Ha estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Hacienda en el fortalecimiento del Plan México, principalmente en esquemas que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de cierta política, en este caso es el Plan México”, puntualizó.