Sale Ignacio Deschamps del board de Banamex

Grupo Financiero Banamex informó que Ignacio Deschamps, miembro y presidente del Consejo de Administración, concluyó su gestión a partir del 29 de julio de 2026, la cual abarcó el proceso de separación entre Banamex y Citi México.

Deschamps fue designado por la asamblea de accionistas el 15 de febrero de 2024 como integrante de los Consejos de Administración de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México. El 1 de diciembre de ese mismo año asumió la presidencia de ambos órganos, una vez concretada la separación entre Banamex y Citi México.

Tras la llegada de Fernando Chico Pardo, el 15 de diciembre de 2025, Deschamps continuó como presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México.

La institución destacó que, durante su gestión, Deschamps aportó más de cuatro décadas de experiencia en el sistema financiero mexicano para fortalecer el gobierno corporativo, consolidar el Consejo de Administración e impulsar la evolución tecnológica, como parte de la ejecución del plan estratégico de Banamex.

Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, agradeció el liderazgo y la visión estratégica de Deschamps y señaló que su participación contribuyó a dar continuidad a los objetivos de la institución y al fortalecimiento de su gobierno corporativo, además de impulsar un banco moderno y digital.

Ernesto Torres Cantú, director de Internacional de Citi, reconoció la labor desempeñada por Deschamps durante la etapa de transición del banco y afirmó que su experiencia y conocimiento del negocio bancario fueron determinantes en un proceso histórico para la institución.

Deschamps aseguró que concluye esta etapa con la sensación de “misión cumplida” y expresó confianza en el crecimiento de Banamex y en la ejecución de su estrategia de modernización tecnológica.