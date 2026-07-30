Conflicto armado se expande en Medio Oriente y se dispara el crudo

Arabia Saudita entra a la guerra de Estados Unidos y ataca Irak

Arabia Saudita entró ayer por primera vez de manera directa en la guerra entre Estados Unidos e Irán al participar en una ofensiva conjunta contra posiciones de milicias proiraníes en Irak, mientras Washington llevó ataques contra objetivos iraníes en respuesta al lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania.

La operación representa un cambio en la postura de Riad, que durante el conflicto había evitado involucrarse de forma abierta en acciones ofensivas pese a los ataques contra su territorio y sus instalaciones estratégicas. La decisión ocurrió después de nuevas agresiones atribuidas a grupos respaldados por Teherán contra intereses saudíes y fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

El Dato: Un ataque con misiles de EU alcanzó una zona residencial de la isla de Qeshm. También hubo explosiones en Bushehr, donde está la única central nuclear de Irán.

En tanto, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los bombardeos contra Irán comenzaron la noche del miércoles y aseguró que fueron una “contundente respuesta al intento de ataque de ayer (martes)“.

Más temprano, el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió responder después de que Irán atacara una base militar estadounidense en Jordania. Washington afirmó que sus fuerzas interceptaron los misiles antes de que alcanzaran sus objetivos.

“Vamos a golpearlos muy duro porque es nuestro turno de golpearlos. Ellos saben que viene”, declaró desde la Oficina Oval.

El Tip: El rey Abdalá II, de Jordania, llamó a restaurar la calma en la región durante una llamada con el presidente egipcio.

El magnate sostuvo que su gobierno intentó avanzar por la vía diplomática, pero consideró que el ataque iraní obligaba a una respuesta militar. En una entrevista con Fox News, lanzó de nuevo una advertencia contra Teherán.

“Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza”, afirmó al referirse a las represalias que preparaba Estados Unidos.

3 iraníes quedaron atrapados tras ataque de EU en Qeshm

CAMBIA SU PAPEL. Los ataques conjuntos de Estados Unidos y Arabia Saudita tuvieron como objetivo más de 20 posiciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias iraquíes alineadas con Irán.

La ofensiva alcanzó instalaciones logísticas y depósitos de armamento ubicados en distintas provincias de Irak. Según Centcom, la operación respondió a más de 30 ataques con drones dirigidos contra tropas estadounidenses e infraestructura energética saudí durante las últimas 72 horas.

Sin embargo, un funcionario iraní negó que Teherán hubiera ordenado ataques contra Arabia Saudita y la Guardia Revolucionaria Islámica no asumió públicamente la responsabilidad por esas acciones.

5 meses ha durado la guerra de EU e Israel contra Irán

Las FMP informaron que al menos 20 de sus integrantes murieron y otros 32 resultaron heridos durante los bombardeos. El grupo aseguró que los ataques afectaron sus cuarteles generales en varias zonas del país.

Además, autoridades iraníes confirmaron la muerte de cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria durante la ofensiva en Irak. Karim al-Kinani, portavoz de las FMP, aseguró que seis peregrinos iraníes también fallecieron y rechazó que fueran combatientes.

Por su parte, la presidencia de Irak condenó los ataques y los calificó como una “flagrante violación de la soberanía” del país. El gobierno iraquí señaló que su territorio no debe utilizarse para resolver disputas entre potencias extranjeras ni para atacar a países vecinos.

El presidente del Parlamento iraquí pidió una investigación sobre lo ocurrido y solicitó medidas diplomáticas y legales para defender la soberanía nacional. Por su parte, el primer ministro, Ali Al-Zaidi, ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores iniciar acciones contra Estados Unidos y Arabia Saudita.

Ciudadanos iraquíes inspeccionan estructuras dañadas por un ataque saudí contra Fuerzas de Movilización Popular en Mosul, ayer. ı Foto: AP

ORMUZ Y MAR ROJO. El Ministerio de Defensa saudí aseguró que responderá ante cualquier nuevo ataque contra su territorio o sus instalaciones estratégicas. Su portavoz, Turki al Maliki, afirmó que Riad no busca ampliar el conflicto, pero mantendrá una respuesta militar si continúan las agresiones.

Riad aseguró que sus sistemas de defensa aérea interceptaron drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país y en la capital saudí. También acusó a milicias respaldadas por Irán de estar detrás de esas acciones.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber realizado operaciones contra objetivos militares estadounidenses y advirtió que continuará sus acciones mientras persistan las amenazas de Washington.

El grupo también informó que interceptó y detuvo tres petroleros en el estrecho de Ormuz, al considerar que navegaban por una ruta insegura e ilegal.

Asimismo, Irán rechazó una propuesta de Omán sobre las rutas marítimas en el estrecho y sostuvo que las operaciones de desminado deben quedar bajo su control. Además, advirtió que una intervención extranjera podría convertir esas posiciones en “objetivos legítimos”.

Mientras que en el Mar Rojo, Arabia Saudita busca crear una coalición internacional para proteger la navegación comercial frente a los ataques de los hutíes de Yemen, grupo respaldado por Irán.

Los hutíes anunciaron medidas contra intereses saudíes y respaldaron la respuesta de las milicias iraquíes tras los bombardeos. La Resistencia Islámica en Irak acusó a Estados Unidos y Arabia Saudita de atacar a integrantes de las FMP y amenazó con responder si el gobierno iraquí no toma medidas.

El Consejo de Cooperación del Golfo expresó su apoyo a Riad y condenó los ataques atribuidos a milicias apoyadas por Irán. En contraste, el Ministerio de Exteriores iraní responsabilizó a Estados Unidos y sus aliados por la ofensiva en Irak.

Petróleo se dispara más de 7.0%

| Reuters |

El petróleo se disparó más de 7.0 por ciento, luego de que se reanudaron los ataques aéreos en Oriente Medio, lo que agravó los temores sobre la disminución de la oferta, ya que los datos del Gobierno de Estados Unidos revelaron que las reservas nacionales de crudo habían caído a su nivel más bajo en varios años.

Los futuros del Brent cerraron la sesión del miércoles en 88.09 dólares por barril, 6.01 dólares más, o 7.32 por ciento superior a la sesión anterior, por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 7.03 dólares, o 9.11 por ciento a 84.20 dólares el barril.

EU y Arabia Saudita lanzaron el miércoles ataques contra grupos respaldados por Irán en Irak, a los que culpan de los ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas.

Los ataques se produjeron horas después de que el ejército estadounidense afirmara haber frustrado una incursión sorpresa iraní contra sus tropas en la región. Irán afirmó haber disparado contra buques en el estrecho de Ormuz y contra bases estadounidenses en Jordania.

En Egipto, varias explosiones sacudieron un puerto de carga de gas natural en el mar Mediterráneo, y la empresa británica de seguridad marítima Ambrey informó que un buque cisterna de almacenamiento flotante de propiedad estadounidense había sido alcanzado por un dron.

“El mercado está volviendo a descontar rápidamente el aumento del riesgo para el suministro en la región”, afirmó John Kilduff, socio de Again Capital.

Es importante señalar que los precios se dispararon aún más después de que el presidente estadounidense Donald Trump, en una entrevista con Fox News, prometiera realizar nuevos ataques contra Irán.

“Creemos que los precios del Brent seguirán oscilando entre los 80 y los 100 dólares por barril a corto plazo, mientras se mantengan los altibajos en el conflicto”, afirmó Suvro Sarkar, director de investigación energética del DBS Bank.







