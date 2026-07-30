Amenazan “otra Gaza” en territorios palestinos

LA OFICINA de la ONU para los Derechos Humanos expresó ayer su preocupación por los planes de Israel de ampliar los asentamientos en Cisjordania y por las amenazas de convertir ese territorio en “otra Gaza”. El organismo advirtió que estas acciones aumentan el riesgo para la población palestina.

La portavoz de la oficina, Ravina Shamdasani, señaló que también preocupan los llamados de dirigentes israelíes a la venganza y al castigo colectivo contra comunidades palestinas. Recordó que, dos años después de que la Corte Internacional de Justicia determinó que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal, la violencia y la anexión de tierras continúan en aumento.

La ONU informó que durante la última semana murieron ocho palestinos, entre ellos un niño, además de dos integrantes de las fuerzas armadas israelíes, como consecuencia de la violencia en la Cisjordania ocupada.

Ravina Shamdasani denunció que colonos y fuerzas de seguridad israelíes, que en muchos casos actúan de manera conjunta, han atacado comunidades, agredido a familias de las aldeas, destruido y confiscado bienes, además de incendiar mezquitas, como la de la semana pasada. Ante este escenario, la ONU llamó a la comunidad internacional a actuar de forma urgente y coordinada para detener las muertes, el despojo del pueblo palestino y poner fin a la ocupación israelí.