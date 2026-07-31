Trump anuncia desarme total en Gaza

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que el llamado Consejo de Paz alcanzó un acuerdo para el desarme total de Hamas y de otros grupos armados en la Franja de Gaza, al que calificó como un paso histórico dentro de su Plan de 20 Puntos para poner fin a la guerra.

En un mensaje publicado en Truth Social, explicó que el proceso será por fases cuidadosamente estructuradas. Señaló que, conforme avance el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán de Gaza y una Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para mantener la seguridad del enclave gazatí.

El magnate afirmó que el acuerdo permitirá que Gaza quede bajo un nuevo gobierno palestino que colaborará con la Junta de Paz para apoyar a la población. También sostuvo que Israel contará con mayores garantías de seguridad.

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Asimismo, agradeció la mediación de Egipto, Qatar y Turquía. Horas antes, fuentes cercanas a las negociaciones informaron que las conversaciones en El Cairo registraron avances, aunque un funcionario israelí consideró que los términos propuestos no son satisfactorios. Un miembro de la delegación de Hamas dijo a Al Jazeera que la implementación estaría condicionada a que Israel cumpliera con su parte del acuerdo. Mientras los ataques israelíes dejaron al menos seis palestinos muertos ayer.