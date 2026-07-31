Irán arropa a Egipto tras ataque en puerto clave

Un dron y un sistema de misiles iraníes se exhiben en la Plaza Azadi en Teherán, ayer.

Irán expresó su respaldo a Egipto ayer tras el ataque con drones contra dos embarcaciones en el puerto de Damietta, mientras el conflicto con Estados Unidos se extiende por Oriente Próximo. La tensión aumentó además por el bombardeo estadounidense contra la isla iraní de Qeshm, donde murieron tres personas, entre ellas un niño.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó a Egipto como un “amigo y socio importante” y aseguró que la seguridad del país es una prioridad para Teherán. Sin atribuir el ataque en Damietta a algún responsable, pidió a los países de la región mantenerse alerta ante posibles operaciones de “bandera falsa” que, dijo, buscan socavar la paz regional y aumentar el conflicto.

El Dato: Las bases de Estados Unidos en Jordania son objetivos prioritarios de Irán. Las fuerzas armadas jordanas anunciaron ayer que habían interceptado cinco misiles iraníes.

Las autoridades egipcias informaron que el incendio registrado el miércoles en dos embarcaciones atracadas en el puerto de Damietta fue provocado por un dron. Los barcos afectados son un buque de gasificación y otro de almacenamiento de gas. Hasta ahora no se reportan personas muertas o heridas y ninguna organización se ha atribuido la acción. La Autoridad Portuaria afirmó que las operaciones continúan con normalidad y los rebeldes hutíes de Yemen negaron cualquier participación.

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Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el incidente al señalar que era “más de lo mismo” cuando fue cuestionado sobre su posible relación con la guerra en Oriente Próximo.

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La confrontación dio un nuevo giro después de que Irán denunciara que un bombardeo estadounidense alcanzó la isla de Qeshm y dejó tres muertos, entre ellos un menor de edad. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que el ataque forma parte de una cadena de agresiones contra civiles y advirtió que Estados Unidos enfrentará las consecuencias.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que lanzó misiles balísticos contra la base aérea estadounidense de Al-Azraq, en Jordania, donde afirmó haber destruido tres cazas F-35 y provocado daños a otras aeronaves. Sin embargo, el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) rechazó esa versión y sostuvo que ninguno de sus aviones fue alcanzado y que todos los misiles y drones iraníes fueron interceptados o no llegaron a sus objetivos.

Por su parte, el Ejército jordano confirmó que derribó misiles lanzados hacia su territorio y aseguró que el ataque fracasó sin causar víctimas. Al mismo tiempo, Centcom informó que el miércoles realizó una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares iraníes en respuesta a intentos de ataques contra tropas estadounidenses desplegadas en la región.

En tanto, la Guardia Revolucionaria informó que dos petroleros retrocedieron después de que uno registró un incendio cuando navegaban por una ruta que calificó como insegura. Irán reiteró que mantendrá cerrado el paso marítimo mientras continúen las amenazas de Estados Unidos y advirtió que cualquier nueva intervención agravará la crisis.

Asimismo, Arabia Saudita anunció el respaldo de 14 países para crear una Alianza de Defensa Marítima destinada a proteger las rutas comerciales internacionales. La iniciativa cuenta con el apoyo de Egipto, Kuwait, Bahrein, Qatar, Turquía, Jordania, Pakistán y otros países de África y Oriente Próximo, mientras Riad albergará la sede de la nueva organización.