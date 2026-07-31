Crisis por migración masiva: miles de marroquíes irrumpen en Ceuta

España desplegó ayer unidades del Ejército para reforzar a la Guardia Civil en Ceuta, luego de que miles de migrantes procedentes de Marruecos rompieran las vallas fronterizas y cruzaran por tierra y mar hacia el enclave español. La magnitud de la entrada desbordó a las fuerzas de seguridad y llevó al gobierno a enviar apoyo militar para restablecer el orden.

Se estima que los marroquíes que han ingresado ilegalmente son más de 40 mil. Las autoridades locales señalaron que la jornada dejó al menos nueve personas fallecidas durante el intento de ingreso, mientras otras informaciones elevaron el saldo a 15 muertos.

El Dato: España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o huir de la violencia en sus países de origen.

El gobierno español anunció que las Fuerzas Armadas colaborarán con la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad. También confirmó que el presidente Pedro Sánchez viajará este viernes a Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar la respuesta a la crisis.

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“Actualmente, la situación es de caos absoluto”, afirmó Rachid Sbihi, representante de la asociación de agentes de la Guardia Civil en Ceuta. Añadió que “no se pueden dar cifras exactas, es imposible, hay miles de inmigrantes cruzando”, y describió la situación en la frontera como un “colapso total”.

2 días se tardan los marroquíes para llegar a Ceuta por mar

Desde Marruecos, Achraf Maimouni, integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, calificó lo ocurrido como una situación excepcional. “La frontera del Tarajal se abrió en circunstancias inusuales esta mañana y la gente cruzó”, declaró.

FRONTERA BAJO PRESIÓN. En tanto, la frontera de Beni Enzar, en Melilla, fue cerrada después de un intento de entrada colectiva registrado la noche del jueves. Las fuerzas de seguridad españolas desplegaron un amplio operativo en la zona, donde también se reportaron detonaciones y disparos, además de nuevos intentos de ingreso por mar.

3 mil migrantes habían ingresado a España hasta el 15 de julio

Las imágenes difundidas mostraron a cientos de personas caminando por la playa del Tarajal rumbo a España. Los jóvenes varones eran quienes ingresaban principalmente, aunque también se observaron familias con mujeres y niños pequeños. Algunos incluso gritaban “¡Viva España!” mientras avanzaban.

Las autoridades españolas reconocieron que no existe una explicación clara sobre las causas que detonaron la llegada masiva. No obstante, señalaron que las entradas ya habían aumentado desde el miércoles, principalmente mediante cruces a nado desde la costa marroquí.

El Tip: Ceuta de 85 mil habitantes es un foco de crisis diplomáticas en la memoria entre Madrid y Rabat.

Por su parte, el Ministerio del Interior de España informó que mantiene una estrecha coordinación con Marruecos para contener la situación y facilitar el retorno, lo antes posible, de las personas que ingresaron de forma irregular a Ceuta. También precisó que la policía marroquí trabaja para impedir nuevos cruces. El gobierno regional de Ceuta solicitó a Madrid declarar una emergencia nacional y enviar más efectivos.

Su presidente, Juan Jesús Vivas, advirtió que los refugios estaban saturados antes de esta nueva ola migratoria, con cientos de personas que dormían en las calles tras las llegadas registradas durante los últimos días.

MIGRANTES cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, ayer ı Foto: AP

CONTINÚAN LOS CRUCES. Miles de personas continuaron con su intento de llegar a Ceuta por Tarajal y nadando. La Guardia Civil mantuvo un operativo especial para controlar los accesos, mientras buena parte de la población permaneció en sus casas y numerosos comercios, bares, restaurantes y grandes superficies decidieron cerrar ante la situación.

Del lado marroquí, las fuerzas de seguridad utilizaron material antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la multitud concentrada en los alrededores de la frontera. A pesar de ello, cientos de personas se lanzaron al mar con la intención de alcanzar territorio español. Embarcaciones de la Marina Real patrullaron la zona para contener los intentos de cruce, mientras muchas familias y menores permanecían en las inmediaciones en espera de una nueva oportunidad.

“Nos han dispersado, pero no vamos a dejar de intentarlo”, declaró un joven marroquí a la agencia EFE mientras se alejaba del paso fronterizo.

El Ministerio del Interior español reiteró que la legislación vigente no contempla declarar una emergencia nacional por flujos migratorios, aunque aseguró que todas las administraciones trabajan de manera coordinada para responder con rapidez. También recordó que hasta el 15 de julio casi tres mil personas habían entrado de forma irregular a Ceuta por tierra o mar durante este año.

Las autoridades marroquíes no explicaron públicamente las causas de los cruces masivos. En cambio, medios de ese país atribuyeron la movilización a campañas organizadas en redes sociales y grupos de mensajería que alentaron a miles de jóvenes a dirigirse hacia la frontera durante las celebraciones por el aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.

Por su parte, la Comisión Europea informó que sigue de cerca la evolución de la crisis y ofreció más apoyo financiero, técnico y operativo a España, incluso mediante Frontex. Además, destacó la cooperación entre Madrid y Rabat para gestionar la situación y facilitar el retorno de quienes ingresaron de manera irregular.

En tanto, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, habló con el ministro Fernando Grande-Marlaska para reiterar la disposición de la Unión Europea a ampliar esa colaboración. También señaló que mantienen contacto con las autoridades marroquíes para evitar nuevos cruces peligrosos y reforzar la protección de las fronteras exteriores del bloque.

Los gobiernos de España y Marruecos acordaron trabajar para entregar “lo antes posible” a todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta durante esta crisis. Mientras tanto, miles de migrantes continúan su arribo al enclave, en una escena que recordó la crisis de mayo de 2021, cuando más de ocho mil personas irrumpieron en la ciudad en apenas dos días.