Alerta por crisis migratoria en Ceuta entre Marruecos y España

La ciudad autónoma española de Ceuta enfrenta una de las mayores crisis migratorias de los últimos años luego de que miles de personas procedentes de Marruecos intentaran cruzar la frontera en los últimos días, principalmente por vía marítima y a través del espigón del Tarajal.

La situación ha puesto bajo presión a las autoridades españolas, que reforzaron la seguridad en la zona y movilizaron recursos extraordinarios para contener la emergencia.

De acuerdo con medios españoles, la llegada masiva de migrantes ha provocado el colapso de los servicios de acogida de la ciudad y encendido las alarmas tanto en Madrid como en Bruselas.

Las autoridades locales reportan que los centros destinados a atender a los recién llegados se encuentran saturados, mientras continúan registrándose nuevos intentos de ingreso desde territorio marroquí.

🚨 Crece la tensión en Ceuta



Videos difundidos en redes sociales muestran a ciudadanos españoles confrontando a migrantes marroquíes tras la entrada masiva registrada este jueves.



La irrupción de miles de personas en pocas horas ha desatado críticas por la respuesta de las… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 30, 2026

¿Qué está pasando en Ceuta?

Ceuta es un enclave español ubicado en el norte de África que comparte frontera terrestre con Marruecos. Debido a su ubicación estratégica, suele ser uno de los principales puntos de acceso hacia Europa para personas migrantes que buscan llegar al territorio de la Unión Europea.

Durante la última semana, cientos de personas han cruzado a nado o por zonas fronterizas vigiladas, generando una presión sin precedentes sobre las fuerzas de seguridad.

Reportes recientes señalan que la crisis ha dejado víctimas mortales y numerosos rescates en el mar, lo que ha incrementado la preocupación de organizaciones humanitarias.

🚨🇪🇸 Ceuta declaró una “emergencia migratoria absoluta” tras la llegada masiva de migrantes ilegales.



Más de 1,500 personas habrían ingresado en los últimos días, desbordando la capacidad local. Las autoridades piden apoyo militar al Gobierno español. pic.twitter.com/Y4fcK1mf4e — Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) July 30, 2026

España refuerza la frontera

Ante el aumento de las llegadas, el Gobierno español ordenó el despliegue de efectivos adicionales de seguridad e incluso apoyo militar para reforzar el control fronterizo.

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su visita a Ceuta para supervisar la respuesta institucional frente a la emergencia.

Por su parte, España y Marruecos mantienen contactos para coordinar medidas que permitan reducir la presión migratoria y agilizar los procesos relacionados con quienes ingresaron de forma irregular.

🔴 #AHORA | Una multitud forma una columna de 5 km en Marruecos para intentar entrar a Ceuta. Pese al acuerdo entre Madrid y Rabat para repatriar migrantes, el flujo no frena y las autoridades marroquíes están desbordadas. pic.twitter.com/GxC7zfdsoR — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 30, 2026

Ceuta pide ayuda urgente

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, calificó la situación como una “emergencia humanitaria y social” y solicitó una mayor intervención del Estado para hacer frente al flujo migratorio.

Las autoridades locales advierten que la capacidad de la ciudad se encuentra al límite y que se requieren más recursos para atender tanto la seguridad como la asistencia humanitaria de los migrantes.

La crisis vuelve a colocar en el centro del debate la gestión migratoria en la frontera entre España y Marruecos, una de las principales puertas de entrada hacia Europa desde el continente africano.

Ayer advertí de la extrema gravedad de la crisis migratoria.



Hoy la situación es aún peor: más llegadas, recursos desbordados y una nueva vida perdida en el mar.



Ceuta necesita una intervención inmediata, coordinada y con todos los medios necesarios. pic.twitter.com/XfAXnlgzBc — Juan Jesús Vivas Lara (@JuanVivasLara) July 30, 2026

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MSL