España alista envío de soldados para garantizar seguridad en el enclave de Ceuta

El Gobierno español enviará soldados para garantizar la seguridad en el enclave de Ceuta, en el norte de África, donde han irrumpido centenares de migrantes desde Marruecos, anunció este jueves el Ministerio del Interior.

“Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, indicó el Ministerio en un comunicado.

El despliegue de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) en la frontera fue reforzado con la incorporación de un pelotón de 20 efectivos, que se suma a los 60 agentes asignados de manera permanente a esas labores.

La Moncloa informó que en las próximas horas llegarán otros dos pelotones para fortalecer aún más el operativo de vigilancia.

La escalada en la frontera se produce después de que, un día antes, una gran cantidad de migrantes intentara llegar al pequeño enclave, principalmente a nado.

Hasta el momento, se desconoce qué motivó a tantos migrantes a cruzar hacia Ceuta.

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FGR