Minocqua Brewing Company pierde licencia para vender alcohol tras prometer cerveza gratis cuando muera Trump

Una conocida cervecería que prometió ofrecer cerveza gratis a sus clientes cuando muriera el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta la revocación de su licencia para vender alcohol.

El Departamento de Ingresos de Wisconsin tiene previsto cerrar Minocqua Brewing Company antes del 4 de agosto, según informó el propietario del establecimiento, Kirk Bangstad, quien describe el negocio como “la cervecería más progresista del estado”.

Bangstad, un activista liberal que con frecuencia publica mensajes contra Trump en las redes sociales de la empresa, aseguró que impugnará la decisión “con uñas y dientes” después de recibir una carta de las autoridades estatales, fechada el 15 de julio. Además, pidió a sus seguidores que contribuyan al fondo de defensa legal de la cervecería.

“Necesitamos todo el dinero que podamos conseguir para demandar al Departamento de Ingresos y poder seguir operando”, dijo Bangstad en un correo electrónico enviado a The Independent.

En una publicación en Substack, añadió que no piensa rendirse y aseguró que luchará “con uñas y dientes” contra el estado de Wisconsin: “Tendrán que sacarme por la fuerza de mis bares antes de que deje de vender cerveza a los progresistas sedientos que vienen a visitarnos”, afirmó.

A continuación, Bangstad enumeró cada una de las presuntas infracciones señaladas por la División de Bebidas Alcohólicas del Departamento de Ingresos y explicó por qué, a su juicio, esas faltas menores no justifican el cierre de la empresa.

La cervecería, que opera establecimientos en Madison y Minocqua, tiene hasta el 4 de agosto para apelar la revocación.

En un correo electrónico enviado a The Independent, el Departamento de Ingresos de Wisconsin afirmó que la División de Bebidas Alcohólicas está comprometida con la aplicación “justa y coherente” de la normativa estatal sobre bebidas alcohólicas y que tiene la obligación de garantizar que los titulares de licencias y permisos cumplan con todas las leyes y regulaciones vigentes.

El organismo confirmó que notificó la revocación del permiso de elaboración de cerveza de dos establecimientos de Minocqua Brewing Company, así como la del permiso de almacenamiento de bebidas alcohólicas de otro local. No obstante, precisó que la empresa podrá seguir operando mientras se resuelve una eventual apelación, cuyo plazo vence el 4 de agosto.

Mientras el proceso sigue en curso, Bangstad sostuvo que teme que las autoridades busquen cerrar su negocio por sus firmes posturas políticas, más que por las presuntas infracciones administrativas.

“Todo aquel que lea esto, sea demócrata o republicano, debería horrorizarse ante la idea de que un pequeño negocio próspero sea destruido por el gobierno estatal por infracciones tan insignificantes, especialmente una cervecería en el estado de Wisconsin”, afirmó.

La decisión se conoce meses después de que la cervecería generara polémica por una publicación en redes sociales en la que parecía prometer cerveza gratis cuando muriera Trump, aunque el mensaje del 22 de enero no mencionaba al presidente por su nombre, como informó inicialmente Fox News Digital.

“Cerveza gratis todo el día el día que muera”, decía la publicación. “Muéstranos este mensaje cuando eso ocurra dentro de unos meses y cumpliremos nuestra promesa”. Más tarde, la empresa modificó el texto para aclarar que se refería al Madison Taproom, ya que permanece abierto durante todo el año, y que, si la muerte ocurría en verano, la promoción se aplicaría en el Minocqua Taproom.

Tras los disparos registrados mientras Trump asistía a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en abril, la página de Facebook de la cervecería publicó el mensaje: “Bueno, casi conseguimos el #DíaDeLaCervezaGratis”.

En una nueva publicación en Substack, Bangstad contó que respondió a una solicitud de comentarios de Fox News Digital con otra broma, en la que prometía cerveza a mitad de precio en referencia al senador Mitch McConnell, quien recientemente fue hospitalizado.

Al cerrar su carta, Bangstad aseguró: “Juntos descubriremos quién está intentando arruinarnos y silenciar nuestra voz en Wisconsin, una cerveza a la vez”.

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FGR