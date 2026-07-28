‘No me importa’: Trump sobre el T-MEC; asegura que EU no necesita a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que no le interesa la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que su país no necesita a los socios comerciales de la región.

Entrevistado por Fox News, el mandatario estadounidense fue cuestionado sobre la renovación del T-MEC, propósito para el cual se celebró una tercera ronda de conversaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, del 21 al 23 de julio.

Imagen ilustrativa de las banderas de Canadá, Estados Unidos y México. ı Foto: Canva

Al respecto, el presidente Donald Trump reiteró que no es de su interés actualizar este Tratado, y que incluso, preferiría que Estados Unidos hiciera sus negocios de forma independiente.

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“No me importa. Quiero decir, en realidad no quiero. Preferiría ser independiente. Aquí está el asunto: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos”, dijo el presidente Trump, entrevistado por Fox News.

Fox & Friends Brian Kilmeade: “So the USMCA[United States-Mexico-Canada Agreement], are you looking to update that?”



President Trump: “I don't care. I mean, don't really want to. I'd rather be independent. Here's the thing — Mexico and Canada need us. We don't need them.”

⁰“The… pic.twitter.com/agCmkVLPMF — RedWave Press (@RedWavePress) July 28, 2026

“El acuerdo es importante para ellos. No es importante para nosotros”, abundó el mandatario estadounidense.

Donald Trump ha mantenido una postura crítica con el T-MEC, y ha expresado en diversas ocasiones que Estados Unidos no se beneficia del mismo.

Sector automotriz mantiene presión sobre el T-MEC

A la par de las negociaciones, especialistas consideran que la revisión del T-MEC debería priorizar la eliminación o reducción de los aranceles que Estados Unidos mantiene sobre las exportaciones mexicanas de acero, aluminio y vehículos bajo la Sección 232, al considerar que afectan la competitividad de la industria nacional.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, frente a un letrero con la leyenda "AUTOS ESTADOUNIDENSES", en un evento en Michigan. ı Foto: Reuters

De acuerdo con un análisis de UBS, durante el primer semestre de 2026 las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros hacia Estados Unidos disminuyeron 3.6 por ciento anual, mientras que los envíos a otros mercados crecieron 21 por ciento. El banco atribuye este cambio, en parte, a la política comercial estadounidense y a los gravámenes vigentes.

En ese contexto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la cuarta ronda bilateral entre México y Estados Unidos se realizará hasta septiembre, una vez que Washington publique los resultados de la investigación que lleva a cabo bajo la Sección 301 por presunto exceso de capacidad industrial, la cual podría derivar en nuevos aranceles para México.

🇲🇽🇺🇸 La cuarta ronda del T-MEC sigue en espera de la investigación de Estados Unidos sobre la presunta sobrecapacidad industrial. Marcelo Ebrard afirmó que primero se conocerán los detalles antes de discutir posibles aranceleshttps://t.co/cMISFME44j — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 28, 2026

El funcionario explicó que el Gobierno mexicano prefirió esperar a conocer el nuevo esquema arancelario estadounidense antes de continuar con las negociaciones y reiteró que, durante la tercera ronda de conversaciones, México insistió en reducir el arancel de 25 por ciento que enfrenta la industria automotriz, así como los sectores del acero y el aluminio.

Con información de Cuahutli R. Badillo.

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