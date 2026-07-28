Detienen a mexicano en Honduras por ‘hackear’ cajeros automáticos con su celular

Detienen a mexicano en Honduras por múltiples hackeos a cajeros automáticos con su celular.

Autoridades de Honduras informaron que detuvieron a un ciudadano de origen mexicano por haber robado varios cajeros automáticos a través de un sistema de hackeo accionado con su teléfono celular.

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Honduras, la detención ocurrió el domingo en la ciudad de San Pedro Sula, en el Departamento de Cortés.

Según la información de la autoridad hondureña, el presunto delincuente fue detenido en flagrancia, en un cajero automático ubicado sobre la calle bulevar del Norte, en el sector Los Álamos de la citada ciudad.

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Ahí, elementos de seguridad ejecutaron un operativo después de recibir múltiples alertamientos por varios casos continuos de robo a cajeros automáticos. En todos, se había tomado conocimiento del mismo modus operandi e, incluso, ya se habían difundido las características del presunto delincuente.

Mexicano en Honduras fue detenido tras un alertamiento de un banco al 911. ı Foto: Policía de Honduras

De esta forma, tras recibir el reporte del personal de seguridad del banco al 911, las autoridades desplegaron un operativo que permitió ubicar e interceptar al sospechoso cerca del cajero automático donde habría cometido otro robo.

Así, se detuvo al masculino, un hombre de 25 años originario de Culiacán, México, quien residía en el barrio El Centro de San Pedro Sula.

Al mexicano le decomisaron su celular y el equivalente a 123 mil pesos mexicanos en efectivo. ı Foto: Policía de Honduras

Al detenido le fueron asegurados 190 mil lempiras en efectivo, más o menos lo equivalente a 123 mil pesos mexicanos. Asimismo, le fue asegurado el teléfono celular “marca Google” (Android) con el que presuntamente ejecutaba las operaciones.

El operativo fue realizado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Honduras, la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y el Sistema Nacional de Emergencias 911.

Capturamos a mexicano por sustraer 190 mil lempiras de cajeros automáticos en San Pedro Sula



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El detenido fue informado de sus derechos y será remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial, mientras la DPI mantiene abiertas las investigaciones para “desarticular esta modalidad de fraude tecnológico”.

Las autoridades señalaron que la modalidad de fraude habría podido generar pérdidas por cientos de miles de lempiras para la institución bancaria.

¿Cuál era el modus operandi del mexicano en Honduras y cómo hackeaba cajeros con su teléfono?

De acuerdo con la información presentada por la Policía de Honduras, el sospechoso presuntamente utilizaba una modalidad de fraude tecnológico que consistía en manipular los sistemas informáticos de cajeros automáticos para realizar retiros de efectivo sin tarjetas bancarias.

Presunto delincuente utilizaba su teléfono celular para lanzar un código que autorizara la salida del efectivo. ı Foto: Adobe Stock

La modalidad consiste en obtener acceso al sistema interno de un cajero automático para después, mediante un programa instalado en un teléfono celular, enviar códigos para autorizar la entrega de efectivo.

El sistema no roba dinero de cuentahabientes, sino solamente del efectivo disponible en ese momento en el cajero.

Aunque se desconoce qué tipo de sistema de hackeo utilizó el detenido, se tiene conocimiento de la existencia de programas maliciosos (malware) usados para este fin, como Ploutus, Cutlet Maker, entre otros.

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