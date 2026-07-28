Keiko Fujimori asume como presidenta de Perú

Keiko Fujimori, en su primer discurso como presidenta de Perú.

Keiko Fujimori asumió como presidenta de Perú este martes en una ceremonia desde el Congreso de la República, en donde se comprometió a trabajar por un país “seguro, próspero y libre”.

En un evento desde la la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso nacional, Fujimori recibió la banda presidencial, con lo que formalmente asumió el cargo de presidenta del país sudamericano por un periodo de cinco años.

Fujimori da su primer discurso como presidenta de Perú

En su primer discurso como presidenta de Perú, Fujimori aseguró que ejercerá el cargo con “profunda humildad” y afirmó que dedicará su gestión al servicio del país.

El evento se realizó en la Sala de Sesiones del Congreso. ı Foto: Reuters

“He pronunciado el juramento más sagrado que puede asumir un ciudadano: defender la Constitución, proteger las libertades de nuestro pueblo y consagrar cada día de mi vida a la grandeza y bienestar del Perú“, expresó.

La mandataria sostuvo que recibe un país con un Estado debilitado, afectado por la corrupción, la ineficiencia administrativa y la falta de servicios públicos, situación que, afirmó, ha profundizado las desigualdades sociales y debilitado la confianza en las instituciones.

Miguel Torres, presidente del Congreso, coloca la banda a Keiko Fujimori. ı Foto: Reuters

En este sentido, destacó que, desde el primer día de trabajo, su gobierno se concentrará en dos frentes de emergencia nacional. El primero, la preparación ante el fenómeno climatológico “El Niño”; el segundo, el combate a la inseguridad ciudadana.

Para lo segundo, Fujimori anunció el uso de recursos extraordinarios y la emisión de decretos de urgencia.

La presidenta prometió recuperar los territorios afectados por el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal, fortalecer a la Policía Nacional del Perú y modernizar sus capacidades mediante sistemas de videovigilancia, inteligencia artificial y nuevos centros de comando.

🇵🇪 | AHORA: Keiko Fujimori jura como Presidenta Constitucional del Perú, y se convierte en la primera mandataria mujer elegida democráticamente. pic.twitter.com/Sp4TdiZq8V — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 28, 2026

También adelantó una reforma penitenciaria, el fortalecimiento de las unidades de flagrancia y una estrategia para desarticular las organizaciones criminales.

Además, advirtió que los elementos de las fuerzas de seguridad involucrados con actividades ilícitas enfrentarán sanciones.

“Vamos a recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas“, afirmó.

Una simpatizante de Fujimori sostiene un retrato de la ahora presidenta; al lado, su difunto padre, el expresidente Alberto Fujimori. ı Foto: Reuters

”La lucha no será únicamente contra el delincuente común; iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal“, abundó.

Además, anunció que buscará reactivar el crecimiento económico con énfasis en la reducción de las brechas sociales, reorganizar los programas públicos, mejorar los servicios de salud y educación, y garantizar que los recursos del Estado se administren con mayor transparencia y rendición de cuentas.

Keiko Fujimori ganó en las últimas elecciones presidenciales con un estrecho margen frente al izquierdista Roberto Sánchez, en lo que fue su cuarto intento por llegar a la presidencia.

La líder de derecha sustituyó al presidente interino José Balcázar, tras una década marcada por la inestabilidad institucional, con mandatarios destituidos o que renunciaron en medio de denuncias de corrupción y abuso de poder.

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