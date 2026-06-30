¿De derecha o izquierda? A qué corriente política pertenece Keiko Fujimori

En las más recientes elecciones presidenciales de Perú, la candidata Keiko Fujimori derrotó por un estrechisimo margen a su rival, Roberto Sánchez. Las elecciones, que se definieron en balotaje, estuvieron marcadas por una contienda muy cerrada, un largo conteo y acusaciones de fraude.

Así, Keiko Fujimori logró finalmente su objetivo de llegar a la presidencia, en su cuarto intento. Ahora, después de que el Jurado Nacional Electoral de Perú decrete la victoria de Fujimori, la candidata asumirá el máximo cargo del país sudamericano el 28 de julio, para un periodo de cinco años.

Tras un largo conteo, empates y acusaciones de fraude, Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales de Perú. ı Foto: Reuters

El triunfo de Fujimori provocó reacciones en un país dividido, pero también generó alarma entre los sectores afines a la izquierda en América Latina, quienes ven en el triunfo de la candidata un nuevo giro del péndulo debido a la ideología política que representa.

¿A qué corriente política pertenece Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori, hija del controversial expresidente Alberto Fujimori (1990 - 2000), es también presidenta y líder del partido Fuerza Popular, sucesor de la fuerza política que encabezó su padre, Nueva Mayoría.

Simpatizantes de Keiko Fujimori sostienen una bandera con el logo del partido Fuerza Popular y una foto de Alberto Fujimori. ı Foto: Reuters

Aunque Fujimori ha prometido “unir” al país que, afirmó, quedó dividido tras las ajustadas elecciones, a la próxima presidenta se le ha identificado con la derecha política, motivo por el cual su triunfo representó un nuevo giro del péndulo, es decir, un cambio a la derecha en un país que, en años recientes, había sido liderado por la izquierda.

Particularmente, las ideas que abandera Fuerza Popular, partido político encabezado por Keiko Fujimori son el neoliberalismo económico, el conservadurismo social, el anticomunismo, el fundamentalismo cristiano y el anticastillismo, siendo esta última una reacción contra un movimiento de índole personalista surgido en torno al expresidente izquierdista Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, ganadora de las elecciones presidenciales de Perú. ı Foto: Reuters

En lo económico, el partido de Keiko Fujimori busca impulsar una agenda basada en el modelo de libre mercado, que promueva la inversión privada, la disciplina fiscal, las privatizaciones y la reducción del rol regulador del Estado.

Mientras que, en lo social, se busca un acercamiento a los valores tradicionales, que van en contra del matrimonio igualitario, el aborto o la llamada “ideología de género”.

Alberto Fujimori y el fujimorismo, la sombra de Keiko

Después de la muerte de Alberto Fujimori, en 2024, su hija Keiko Fujimori quedó como la principal representante del fujimorismo, una corriente política personalista en torno a la figura del expresidente, la cual se basa en preceptos del autoritarismo y el caudillismo, el neoliberalismo y el enaltecimiento al militarismo.

Una simpatizante de Keiko Fujimori sostiene un cartel con el rostro del expresidente Alberto Fujimori. ı Foto: Reuters

Keiko Fujimori ha intentado “desalbertizar” su discurso político, alejarse de la figura de su padre y reconocer que, durante su largo mandato, en los 90, se cometieron “graves errores”.

No obstante, en la práctica, la próxima presidenta de Perú ha vuelto a replegarse en el núcleo duro fujimorista y la reivindicación directa de la herencia paterna.

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