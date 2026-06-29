Fujimori gana segunda vuelta presidencial en Perú, con 100% de los votos contados

La candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori, ganó el conteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, después de que las autoridades electorales del país sudamericano terminaran el conteo del 100 por ciento de las actas.

Este lunes por la tarde, tres semanas después de la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú (ONPE) informó que terminó el conteo de las 92 mil 766 actas presidenciales, es decir, el 100 por ciento del material electoral.

Keiko Fujimori, candidata presidencial en Perú. ı Foto: Reuters

Al alcanzar el 100 por ciento del conteo, la candidata Keiko Fujimori alcanzó el 50.135 por ciento de los votos, una estrecha ventaja frente a su rival Roberto Sánchez, quien obtuvo 49.865 por ciento.

La diferencia de votos entre ambos candidatos es de 49 mil 641 votos, de acuerdo con las cifras presentadas por el ONPE.

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, cuando votó en el balotaje. ı Foto: Reuters

Con estos resultados, Keiko Fujimori sería la nueva presidenta de Perú, y asumiría el cargo el 28 de julio, cuando termina el mandato del presidente interino José María Balcázar. Sin embargo, la proclamación oficial del ganador de la elección presidencial será el 3 de julio, a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Las elecciones de este año representan el cuarto intento de Fujimori por llegar a la presidencia de Perú, mientras que Roberto Sánchez, reconocido como el candidato de izquierda de estos comicios, denunció un presunto “fraude” en el balotaje y adelantó que no reconocería los resultados.

Resultados del balotaje en Perú; cuentan 100 por ciento de las actas. ı Foto: Captura de pantalla

El conteo tomó tres semanas debido a impugnaciones y denuncias de presuntas irregularidades. Sin embargo, el ONPE, que adelantó que no presentaría resultados parciales, sino solo los finales, aseguró que el conteo se llevó a cabo con total transparencia.

“Para completar la contabilización del cien por ciento de actas, el organismo electoral debió esperar a que las actas observadas sean resueltas por los diversos jurados electorales especiales, hecho que ha ocurrido”, explicó ONPE en un comunicado.

“Las actas son observadas porque presentan incidencias o inconsistencias que requieren revisión. Estas actas fueron derivadas al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente para su evaluación conforme la normativa electoral vigente”, abundó.

📢 Las actas contabilizadas para la fórmula presidencial (presidente y vicepresidentes) en la Segunda Elección Presidencial 2026 alcanzaron el 100 %. 🗳️#SEP2026 pic.twitter.com/winmkaEWVn — ONPE (@ONPE_oficial) June 29, 2026

En tanto, Fujimori, quien desde la semana pasada había obtenido una ventaja insuperable en el conteo, aseguró que buscaría un gobierno que uniera a un Perú “partido en dos mitades” tras las elecciones.

Mientras que Sánchez Palomino denunció que posibles irregularidades en el conteo de votos, particularmente los extranjeros, habrían provocado la estrecha diferencia que le dio el triunfo a su rival.

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