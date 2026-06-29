Sube a mil 719 cifra de muertos en Venezuela; hay más de 5 mil heridos

La cifra de muertos por los terremotos que azotaron Venezuela la semana pasada aumentó a mil 719, mientras que hay más de cinco mil personas heridas, según el último conteo de autoridades de ese país.

Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, a través de un mensaje a la televisión estatal, en donde presentó las más recientes cifras de la devastación que provocaron los terremotos magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles.

Equipos de emergencia internacionales han llegado a Venezuela para colaborar en labores de rescate. ı Foto: Reuters

De esta forma, según Rodríguez, al corte de este lunes suman mil 719 los muertos. La cifra anterior, informada al corte del domingo, era de mil 450 muertos, es decir, se registraron 269 decesos más en un día.

En tanto, la cifra de heridos alcanzó los cinco mil 034, dos mil más que el domingo, cuando se habían registrado poco más de tres mil lesionados.

🇻🇪 Cifra de muertos tras terremotos en Venezuela se eleva a mil 719 personas.



Suman más de 5 mil heridos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. pic.twitter.com/1jNtF9eCJM — Azucena Uresti (@azucenau) June 29, 2026

Asimismo, Jorge Rodríguez informó que el número de personas damnificadas se elevó a 15 mil 866.

El presidente de la Asamblea Nacional destacó que continúan las labores de rescate y atención a los afectados de forma que, hasta el momento, se ha restablecido el 90 por ciento del sistema eléctrico en La Guaira, el estado venezolano más afectado por los terremotos.

A causa de esto, Rodríguez expresó una felicitación al pueblo venezolano por la “calma” y la “unidad” ante lo que calificó como una “horrenda tragedia”.

Un edificio colapsado en La Guaira, Venezuela. ı Foto: Reuters

“Queremos felicitar al pueblo por la calma, la unidad ante esta horrenda tragedia”, expresó el presidente del Parlamento venezolano.

Se espera que la información sobre la devastación por los terremotos se actualice conforme avancen las labores de rescate e identificación. Al respecto, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirmó que existe un 44 por ciento de probabilidades de que la cifra final de muertos sea de 10 mil personas o más.

Continúan réplicas de terremotos en Venezuela

Desde el terremoto doble registrado el miércoles en Venezuela, se han registrado cientos de réplicas, las cuales, en su mayoría, no han provocado afectaciones mayores, si bien han alentado el pánico entre la población.

De acuerdo con información proporcionada por Jorge Rodríguez en su mismo mensaje, hasta el momento se han registrado 609 réplicas de estos terremotos.

Este lunes, la ciudadanía venezolana vivió un momento de pánico con una réplica de magnitud 4.6 registrada al norte de Caracas, la cual, según Rodríguez, no provocó afectaciones mayores.

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