Localizan sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras terremotos en Venezuela

El 24 de junio se registraron dos sismos de gran magnitud en Venezuela, y estos dejaron grandes destrozos materiales a su paso, así como miles de personas lesionadas y cientos que lamentablemente perdieron la vida, incluyendo a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo.

Lucas Trejo dio a conocer en sus redes sociales que tanto su esposa como sus dos hijos se encontraban desaparecidos, y pedía a sus seguidores, conocidos y amigos que difundieran su fotografía para poder localizarlos.

Precisó que el edificio ubicado en Playa Grande en el que residían fue uno de los tantos que se derrumbó en los sismos de 7.2 y 7.5 grados de Venezuela, por lo que pidió ayuda para localizar a su familia en La Guaira.

Este desastre natural dejó a su paso una severa devastación para las y los venezolanos, pues las cifras de los daños continúan incrementándose con el paso de los días.

Hasta el momento la cifra de personas que han sido localizadas sin vida incrementó a mil 450, mientras que el conteo de personas lesionadas ascendió a tres mil 150, y se tiene un estimado de 12 mil 721 personas damnificadas.

Esposa e hijos de Lucas Trejo son localizados sin vida

Luego de varios días de búsqueda tras los fuertes movimientos telúricos en Venezuela, por medio de redes sociales el futbolista Edson Tortolero informó que la familia de Lucas Trejo fue encontrada sin vida alrededor de las 19:47 horas del 27 de junio.

Edson Tortolero se encontraba realizando labores de búsqueda de personas en Playa Grande, por lo que apuntó en su publicación que “los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo han sido encontrado sin vida”.

Tortolero pidió respeto para el futbolista y sus familiares, y agradeció el apoyo de “familiares, pastores, jugadores y a la vez hermanos que se acercaron, civiles, rescatistas, el Salvador-FVF, inter de Miami y todo el pueblo que se acercó para apoyar”

El Deportivo La Guaira publicó un mensaje enviando sus condolencias a Lucas Tejo por la pérdida de sus familiares: “Nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo, por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lu”.

Con información de Arturo Meléndez

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