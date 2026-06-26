Venezuela cuenta aún víctimas por sismos; devastación es aterradora: ONU

Equipos de rescate, autoridades y cientos de ciudadanos voluntarios intensificaron ayer la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros que dejaron los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles pasado en el Caribe venezolano. El saldo oficial asciende a 235 personas fallecidas y más de mil 520 heridas, mientras que 46 mil continúan desaparecidas o atrapadas bajo edificios colapsados.

Los dos movimientos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y fueron identificados por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos como un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran intensidad se presentan casi de manera simultánea en la misma región.

El Dato: La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se envió personal médico y rescatistas.

La emergencia tiene como principal escenario al estado de La Guaira, donde se ubica el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que permanecía cerrado tras sufrir daños. En esa entidad, numerosos edificios de departamentos, hospitales, comercios y otras construcciones quedaron reducidos a escombros, mientras miles de personas permanecen en calles, vehículos o espacios abiertos por el temor.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó horas antes que además de las víctimas mortales y los lesionados, existían 200 atrapadas, 250 edificios dañados, ocho hospitales afectados y dos mil 927 familias damnificadas. También señaló que al menos 346 construcciones presentan distintos niveles de afectación.

Durante la madrugada y la mañana, continuaron registrándose réplicas. Hasta el mediodía del jueves, las autoridades contabilizaban más de 100 nuevos movimientos, situación que obligó a declarar varias zonas como áreas de desastre.

138 réplicas han ocurrido tras los dos fuertes sismos

Mayores afectaciones. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como “zona de desastre natural” debido a la magnitud de los daños y anunció la creación de un fondo por 200 millones de dólares con recursos depositados en el Fondo Monetario Internacional para reconstruir infraestructura y desarrollar nuevas viviendas.

Además, informó la creación de un fondo especial para la atención inmediata de las víctimas y pidió apoyo al sector privado para facilitar maquinaria pesada que permita acelerar las labores de rescate.

150 mdd en ayuda para Venezuela anunció EU

Mientras tanto, en ciudades como La Guaira, Catia La Mar y otras localidades cercanas al litoral, familiares buscan por su cuenta a seres queridos ante la limitada presencia de equipos especializados.

La falta de electricidad y de comunicaciones mantiene prácticamente aislada a gran parte de la región. Varias vías de acceso comenzaron a cerrarse, lo que complicó aún más la llegada de ayuda.

Rescatistas en el lugar de un edificio derrumbado, ayer. ı Foto: Reuters

Respuesta internacional. El desastre ocurre en un país con problemas acumulados en servicios como electricidad y agua potable, situación que dificulta las operaciones de emergencia.

Jorge Rodríguez informó que ya despegaron aeronaves con ayuda procedentes de Estados Unidos, México, España, Qatar, Colombia, Chile, Perú, Argentina, y equipos especializados de Naciones Unidas para fortalecer la búsqueda de sobrevivientes.

Personas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado, ayer. ı Foto: Reuters

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su intención de ayudar a Venezuela, “Tomamos el control de Venezuela en menos de un día, el petróleo está fluyendo y nos llevamos muy bien con ellos”, dijo en declaraciones a agricultores reunidos en el Jardín de las Rosas. “Y, por cierto, vamos a ayudarlos con ese gran desastre. Tuvieron un terremoto tremendo anoche. ¿Leyeron sobre lo ocurrido en Caracas? Fue masivo. Vamos a ayudarlos”.

Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, calificó la situación como extremadamente grave y confirmó el despliegue de 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate, integrados por unas 80 personas cada uno, además de otros grupos que permanecen listos para viajar.

La gente se para encima de una casa colapsada en busca de víctimas. ı Foto: Reuters

“La situación sobre el terreno es de una devastación realmente aterradora”, afirmó Tom Fletcher, quien explicó que las operaciones se coordinan desde Caracas junto con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, autoridades venezolanas y especialistas internacionales.

Los primeros contingentes llegarán con perros entrenados, herramientas y equipo especializado para localizar sobrevivientes entre los escombros. Posteriormente se enviarán brigadas médicas, alimentos, agua potable y refugios temporales para atender a la población afectada.

El funcionario aseguró que la prioridad sigue siendo rescatar personas con vida y sostuvo que cada hora resulta determinante para quienes permanecen atrapados bajo los edificios derrumbados.

PERSONAS ayudan a derribar un muro durante los esfuerzos de rescate, ayer. ı Foto: Reuters

Un adulto mayor protege a su esposa durante el sismo

| Redacción |

Tras los movimientos telúricos han surgido historias de solidaridad que han conmovido a miles de personas, en donde se reflejan los momentos de terror y desesperación que vivieron.

Una de las escenas más difundidas en redes sociales muestra a una pareja de adultos mayores durante el sismo. En el video se escucha a la mujer, quien tiene problemas de movilidad, decirle a su esposo: “Amor, no te vayas” y “Tengo miedo”. El hombre regresa de inmediato, la abraza y la sostiene con fuerza hasta que termina el movimiento, después él la besa en la cabeza.

El Tip: Modelos del Servicio Geológico de EU sugieren que el número de muertos superaría los 10 mil tras los terremotos.

Mientras que en La Guaira, vecinos lograron rescatar con vida a un bebé atrapado entre los escombros de una estructura colapsada antes de la llegada de los equipos especializados. Durante el rescate, uno de los voluntarios gritó: “¡Vente, bebecito!... ¡Dios es grande!”. De acuerdo con medios locales, el menor está fuera de peligro.

También fue rescatado un perro que permanecía atrapado bajo piedras y concreto. Los voluntarios le dieron agua mientras retiraban los escombros hasta ponerlo a salvo.

Vecinos transportan a un hombre rescatado de entre los escombros en La Guaira, ayer. ı Foto: AP

En Caracas y otras ciudades, muchos salieron corriendo a las calles mientras edificios resultaban dañados o colapsaban “En el momento en que sonó la alarma, todo sucedió muy rápido. Los temblores fueron muy fuertes. Apenas logré evitar que un trozo de la pared cayera sobre mi papá”, dijo Renny Vargas, residente de Caracas a Al Jazeera, “No sabíamos qué hacer. Le dije a mi padre que se calmara, que se quedara conmigo y que no se moviera. Fue aterrador”.

En tanto, Billy Ebrin recordó el momento en que el edificio donde vive comenzó a sacudirse violentamente. “Pensé que iba a morir. Se oía cómo se desprendían trozos de hormigón de las paredes”, contó.

Mientras los rescatistas trabajan contra reloj para localizar sobrevivientes, miles de familias permanecen fuera de sus hogares por temor a nuevas réplicas y buscan información sobre sus seres queridos desaparecidos.

Hospitales colapsan

Por Redacción

Los teMBLOREs del miércoles en Venezuela agravaron la emergencia sanitaria en un sistema con años de deterioro y falta de inversión, sin cambios recientes pese a ajustes del gobierno y asistencia de Estados Unidos.

Imágenes muestran hospitales desbordados, con atención improvisada en pasillos y exteriores por el alto número de heridos aún preliminar. Marino González advirtió que el sistema arrastra deterioro de años y no tiene condiciones óptimas para responder.

El Ministerio de Salud activó ocho hospitales en la Gran Caracas y 12 clínicas privadas para triage y hospitalización. La Encuesta Nacional de Hospitales reportó 60 por ciento de déficit quirúrgico, cuatro quirófanos operativos en promedio de 10. 91 por ciento con solicitud de insumos a pacientes y 36 por ciento de desabastecimiento.

Pacientes evacuados afuera de un hospital en Catia La Mar, La Guaira, ayer. ı Foto: AP

Fuera de la capital, como en La Guaira, los pacientes deben ser trasladados a Caracas por limitaciones de servicios, lo que complica la atención. Se suma la salida de personal sanitario y un presupuesto de 3.5 por ciento en 2025, bajo el promedio global y la OMS. CNN reportó problemas en atención, especialmente oncológica, por falta de recursos.

Tras los movimientos telúricos se activaron redes hospitalarias, coordinación con protección civil, bomberos y cuerpos de seguridad, así como refugios en escuelas.

Desastre agrava crisis en Caracas

Por Redacción

LAs dos SACUDIDAS de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio en Venezuela se suman a una crisis humanitaria que ya era crítica en el país. De acuerdo con la ONU, en 2026 hay 7.9 millones de personas que necesitan ayuda, mientras que organizaciones locales elevan la cifra hasta 12.4 millones de habitantes, de un total de 28.5 millones.

La ONU pidió 632 millones de dólares para atender a 5.5 millones de personas en situación más vulnerable, pero sólo se han recibido 99.8 millones, lo que equivale al 15.8 por ciento, según la ONU.

Una mujer es atendida por personal médico tras los terremotos que azotaron el país caribeño, ayer. ı Foto: Reuters

En el mismo periodo se ha logrado atender a 739 mil personas, en su mayoría mujeres y niñas. Sin embargo, organizaciones locales reportan un escenario más grave, con 18.2 millones de personas con privaciones múltiples y 5.5 millones en condición severa.

En el ámbito económico, el ingreso promedio por hogar es de 237.7 dólares mensuales, frente a una canasta básica de mil 100 dólares. Esto ha dejado a 16.5 millones de personas en pobreza multidimensional y a 5.8 millones en trabajos informales.

En cuanto a alimentos, 8.4 millones enfrentan inseguridad moderada y 3.4 millones, severa. En 2025, 71 por ciento no accedió a una dieta variada, 63 por ciento redujo sus raciones y 23.1 por ciento llegó a quedarse sin comida.

Mientras que en salud, 17,6 millones han perdido servicios médicos. Además, se reporta el cierre o suspensión de 60 por ciento de hospitales, 80 por ciento de ambulatorios y 90 por ciento de centros de atención primaria por falta de recursos.

Sale 1.er envío de ayuda de México a Venezuela

| Por Y. Bonilla, E. Hernández y C. Arellano |

Ante la tragedia que azota a Venezuela, con los estragos de dos fuertes terremotos registrados el miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó su mensaje de solidaridad con esa nación y envió un equipo de rescate y de servicios de salud para auxiliar a la población durante la emergencia.

En conferencia de prensa, la mandataria comentó que una vez que el personal se instale en aquel país y que se establezca un diálogo con las autoridades, se enviará a más elementos para reforzar el apoyo.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela. Y, una vez instalados ahí y habiendo hablado con las autoridades, determinaremos mañana mismo (el) personal adicional que se requiera para poder ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan”, dijo Sheinbaum Pardo.

7.1 toneladas de insumos médicos y herramientas

Aclaró que hasta el momento de la conferencia no se habían recibido reportes de mexicanos lesionados o que fallecieran durante los terremotos, información que se mantuvo en el mismo estatus hasta el cierre de esta edición.

“Por el momento, no tenemos ningún… En comunicación con la Embajada de México en Venezuela: no se ha reportado ningún mexicano herido o lamentablemente fallecido, pero estamos en revisión permanente”, dijo la mandataria.

La Defensa detalló que el equipo enviado, que partió a las 14:30 horas desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), consistió de 261 elementos y 18 binomios canófilos. Del total, 240 son del Ejército, 11 a la FAM y 10 de la Guardia Nacional. Entre ellos viajan médicos, camilleros, enfermeros y especialistas en búsqueda y rescate para labores de auxilio inmediato.

Como parte del despliegue, el Gobierno de México incluyó 4.4 toneladas de herramientas, material y equipo, además de 2.7 toneladas de insumos médicos. También viajan 18 binomios canófilos con entrenamiento para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Binomios caninos que partieron ayer de la Base Aérea de Santa Lucía. ı Foto: Especial

En las próximas horas saldrá un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la FAM, con ocho toneladas de medicamento y cuatro más de equipo y material para tareas de rescate y salvamento.

En tanto, la Conferencia del Episcopado Mexicano y Cáritas Mexicana convocaron a la recolección de víveres así como a la donación en cuentas cuyos recursos serán enviados a los damnificados.

“Compartimos el sufrimiento de las familias que han perdido a sus seres queridos, de quienes han resultado heridos y de todos aquellos que hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, expresó la Iglesia en una carta pública.

Por separado, la Cruz Roja Mexicana habilitó la línea telefónica 5645 853274, para brindar orientación y apoyo a personas que busquen información sobre sus familiares o seres queridos que se encuentran en Venezuela y enfrenten dificultades para establecer contacto.