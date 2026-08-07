¿Qué es el ‘turismo de maternidad’ o ‘turismo de nacimiento’ que busca prohibir Trump en EU?

El llamado “turismo de maternidad” o “turismo de nacimiento” volvió al centro del debate migratorio en Estados Unidos luego de que el presidente Donald Trump impulsara nuevas medidas contra esta práctica y retomara su ofensiva para restringir, en determinados casos, la ciudadanía por nacimiento.

El término se utiliza para describir los viajes de personas extranjeras que ingresan a Estados Unidos con el propósito principal de dar a luz en territorio estadounidense y conseguir que su hijo obtenga la ciudadanía de ese país.

Sin embargo, hay una precisión importante: el turismo de nacimiento ya está restringido para quienes utilizan una visa de visitante con ese propósito.

🇺🇸 El presidente Donald Trump firmó nuevas órdenes ejecutivas para intentar negar la ciudadanía estadounidense a algunos niños nacidos en el país, bajo el argumento de combatir el llamado “turismo de maternidad”.



⚖️ La medida enfrenta cuestionamientos legales, ya que la Enmienda… pic.twitter.com/EBJZHrICh1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 6, 2026

¿Qué es el turismo de maternidad?

El llamado birth tourism ocurre cuando una persona extranjera viaja a Estados Unidos principalmente para tener a su bebé en territorio estadounidense y buscar que el menor obtenga la ciudadanía.

La práctica está relacionada con la ciudadanía por nacimiento, protegida por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Esto no significa que cualquier mujer embarazada que viaje a Estados Unidos esté realizando turismo de nacimiento. Una persona puede ingresar legalmente al país para recibir atención médica, siempre que cumpla con las condiciones de su visa y pueda demostrar que el viaje tiene una finalidad permitida.

El problema surge cuando dar a luz para obtener la ciudadanía del recién nacido constituye el propósito principal del viaje.

¿Desde cuándo está restringido?

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos endureció las reglas relacionadas con esta práctica.

En enero de 2020, el Departamento de Estado modificó las reglas para las visas de visitante y estableció que podían ser rechazadas cuando existieran motivos para considerar que la persona pretendía viajar principalmente para dar a luz y obtener la ciudadanía para su hijo.

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MSL