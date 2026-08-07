¿Quiénes son Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, los hijos de Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda?

¿Quiénes son los hijos de Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda?

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia también convirtió a su familia en el nuevo núcleo presidencial del país. El mandatario asumió el cargo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Los cuatro menores son hijos de De la Espriella y Pineda, una pareja que ha mantenido buena parte de su vida familiar lejos de la exposición pública.

Con la llegada del abogado y político a la Casa de Nariño, algunos aspectos de su familia comenzaron a adquirir mayor interés público.

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¿Quiénes son los hijos de Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda?

Lucía, Salvador, Filippo y Francesca son los cuatro hijos de Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda.

La familia ha aparecido en algunos momentos durante la campaña presidencial y en actos relacionados con la llegada de De la Espriella al poder, aunque sus padres han procurado mantenerlos al margen de la actividad política y de la exposición constante.

Una familia que mantiene su vida privada

Durante la campaña presidencial, Ana Lucía Pineda acompañó a De la Espriella en distintos momentos, mientras que sus hijos tuvieron una presencia mucho más discreta.

La familia ha compartido algunas fotografías y apariciones públicas, especialmente alrededor de acontecimientos políticos importantes.

Por ello, más allá de identificar a Lucía, Salvador, Filippo y Francesca como los cuatro hijos del nuevo presidente colombiano, los detalles sobre sus edades, estudios, rutinas o lugares que frecuentan corresponden a su esfera privada.

¿Quién es Ana Lucía Pineda?

Ana Lucía Pineda es la esposa de Abelardo de la Espriella y, tras la llegada de su esposo a la Presidencia, asumió el papel de primera dama de Colombia.

Pineda es administradora de empresas y ha desarrollado actividades vinculadas con el sector empresarial. Durante la campaña presidencial también incrementó su presencia pública y participó en actividades de respaldo a la candidatura de su esposo.

La pareja contrajo matrimonio en 2008 y desde entonces ha formado una familia de cuatro hijos.

Ahora, con De la Espriella al frente del Gobierno colombiano, Pineda se convierte en una figura pública con mayor exposición, mientras que sus cuatro hijos pasan a formar parte de la nueva familia presidencial.

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MSL