Trump restringe ciudadanía por ‘turismo de maternidad’ y a hijos de diplomáticos

Trump prohíbe el llamado ‘turismo de maternidad’ y restringe la ciudadanía por nacimiento.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó 2 órdenes ejecutivas enfocadas en restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento en el territorio estadounidense, de acuerdo con lo informado por el portal de noticias Axios.

La primera de las resoluciones ejecutivas contempladas busca prohibir el otorgamiento de la ciudadanía estadounidense a los hijos de aquellas personas que ingresen a la nación mediante el denominado “turismo de maternidad” con fines comerciales.

Con esta disposición, la propuesta gubernamental apunta a frenar la concesión del derecho ciudadano bajo dicha modalidad de ingreso comercial al país.

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En tanto, la segunda norma del paquete ejecutivo contempla denegar el derecho de ciudadanía por nacimiento a los hijos de ciertos integrantes pertenecientes al cuerpo diplomático extranjero adscritos en Estados Unidos.

Esta segunda medida restringe el acceso a la nacionalidad por nacimiento a los descendientes de determinados miembros de las representaciones diplomáticas internacionales acreditadas en el territorio.

Adicionalmente, el informe periodístico resalta que la administración federal estadounidense analiza la posibilidad de ampliar el alcance de esta reglamentación en las siguientes fases de su implementación.

En ese sentido, el reporte señala que el gobierno contempla extender en el futuro la aplicación de estas normativas de restricción hacia los diversos territorios dependientes de la nación estadounidense.

Las 2 disposiciones ejecutivas perfiladas por la administración de Donald Trump se centran de forma exclusiva en regular y limitar la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos.

El planteamiento establece un ajuste directo en los criterios vigentes para la concesión del estatus de ciudadano por haber nacido en el espacio territorial bajo jurisdicción estadounidense.

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JVR