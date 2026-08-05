México ha ‘perjudicado’ a Estados Unidos con aranceles; Canadá ‘es desagradable’: Trump

El presidente Donald Trump durante un evento en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto de 2026.

Donald Trump acusó este miércoles a México y Canadá, sus principales socios comerciales, de haber “perjudicado” a Estados Unidos con aranceles que, afirmó, ambos países impusieron “durante años” a las exportaciones estadounidenses, pese a que la mayor parte del intercambio comercial entre las tres naciones ha estado libre de gravámenes en el marco del T-MEC.

Durante un evento en el Red Rock Casino Resort and Spa de Las Vegas, Nevada, el presidente republicano defendió su agresiva política comercial y aseguró que “los aranceles nos han hecho ricos”.

El presidente Donald Trump durante un evento en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto de 2026. ı Foto: AP

Sin embargo, recordó que hasta antes del inicio de su segundo mandato en 2025, la economía de Estados Unidos estaba “muerta”, y atribuyó la recuperación del país a las políticas de su administración, entre ellas la imposición unilateral de aranceles. Afirmó que la nación es ahora “respetada como nunca antes”, así como “el país más atractivo del mundo”.

“Nos han perjudicado los aranceles utilizados contra Estados Unidos durante años por China, Japón, Corea del Sur, Alemania, todo el mundo”, sostuvo, y en un exabrupto verbal insultó a su vecino del norte.

“Canadá es “desagradable. Lo son. Son desagradables. La gente piensa que Canadá es gente desagradable. Amo a la gente, pero son desagradables. Tienen un liderazgo desagradable”, señaló. “Y México...”, dijo, antes de hacer una breve pausa.

“Todos se aprovecharon de nosotros. Pero eso se acabo, porque dimos vuelta a la situación. Por eso, ahora vemos números como nunca antes se habían visto”, agregó.

Trump también acusó los socios comerciales de Estados Unidos de haber “robado” industrias como la automotriz, aunque aseguró que empresas han comenzado a regresar al país para evitar el pago de lo que denominó “aranceles en la puerta”.

“Todos van a volver. (...) Todos regresan de Alemania, de Corea del Sur, de Japón, de Canadá y de México , de todas partes. Están regresando porque si no lo hacen, tendrán que pagar aranceles enormes en la puerta de embarque”, declaró.

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cehr