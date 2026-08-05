México anota récord en exportación con EU; de enero a junio crece 12.9%

El valor de las exportaciones que realizó México hacia Estados Unidos durante los primeros seis meses del año registró una cifra récord de 298 mil 157.4 millones de dólares (mdd), un incremento de 12.95 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado y lo que le permitió al país incrementar su participación como el principal socio comercial del país vecino.

De acuerdo con las cifras de la Oficina del Censo de EU, con el dato de exportaciones, representó 17.08 por ciento del total de las importaciones que realizó Washington a sus socios comerciales”, indicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

El Dato: Cinco países entre los que destaca México representaron en conjunto 45.3 por ciento del comercio total de Estados Unidos. México tiene 16.5% del total.

En un primer vistazo, durante el primer semestre del año, Estados Unidos también exportó a México 195 mil 576.7 mdd, lo que le valió un déficit comercial de 102 mil 580.7 millones de dólares, el más alto para un mismo periodo, señaló la Oficina del Censo.

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Las importaciones que realizó México y que tuvieron un mayor crecimiento en el acumulado del año fueron el capítulo 84 que incluye reactores nucleares, calderas y máquinas, con un repunte de 30 mil 364 mdd o 43.49 por ciento; el 85 sobre máquinas, aparatos y material eléctrico con 6 mil 151 mdd o 14.23 por ciento; así como el 71 sobre perlas naturales o cultivadas y piedras preciosas, con un avance de dos mil 605 mdd o 71.93 por ciento.

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Las importaciones que registraron una mayor caída anual en el periodo de referencia fueron las relacionadas con el capítulo 87 de vehículos, tractores y velocípedos con una reducción de tres mil 750 mdd o una baja de 5.90 por ciento; el 22 de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre con una caída de 785 mdd o -13.10 por ciento y el capítulo 08 de frutas y frutos comestibles y cortezas de agrios que disminuyeron 618 mdd o -9.56 por ciento.

Al respecto, Siller Pagaza señaló que es “una mala noticia”, ya que las importaciones que EU realiza desde México de la industria automotriz han ido a la baja, mientras que, las importaciones de equipo de cómputo siguen con un gran impulso. “La mala noticia se debe a que existe evidencia de triangulación en las exportaciones de equipo de cómputo, en las que México actúa como ensamblador, importando gran parte de los insumos y agregando un bajo valor. La fabricación de equipo de cómputo no tiene la misma integración regional que tiene la industria automotriz. Además, requiere de menos empleo no porque sea intensiva en capital, sino porque es de menor valor agregado”, indicó.

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Lo que provoca que el país no haya tenido nueva Inversión Extranjera Directa (IED), ni hay un reflejo en la inversión fija bruta, lo que significa un deterioro en perfil exportador de México.

Las exportaciones de EU hacia México, también, aumentaron 27 mil 813.2 mdd, lo que significó que en la comparación del primer semestre de 2025 y de 2026 se hayan incrementado 16.57 por ciento.

Respecto al déficit comercial del país vecino con México, durante el primer semestre, éste también se incrementó al pasar de 96 mil 207.4 mdd en 2025 a 102 mil 580.7 mdd en 2026 o un alza de 6.62 por ciento. “México se ubicó como el tercer país con el que EU registró el mayor déficit comercial acumulado en el año, con 20.21 por ciento del déficit total. Taiwán ocupó el primer lugar con 22.47 por ciento, seguido por Vietnam con 21.12 por ciento”, agregó la analista.

Sólo estos tres países explicaron el 63.81 por ciento del déficit comercial estadounidense, mientras que China se ubicó en el cuarto lugar con una participación de 14.55 por ciento, luego de que en 2025 fue el principal país con el que Estados Unidos tuvo un déficit.

Con lo anterior, el comercio de bienes entre ambos países se ubicó en 493 mil 734.1 mdd en el periodo mencionado.

Siller Pagaza destacó que en los primeros seis meses del año, los principales socios de EU fueron México con una participación de 16.5 por ciento del comercio total; siguió Canadá, con 12.6 por ciento; China, con 6.2 por ciento; Taiwán, con 5.6 por ciento y Vietnam, con 4.4 por ciento.

Con cifras sólo de junio, Estados Unidos importó desde México 55 mil 254.6 mdd, lo que significó un alza de 23.24 por ciento en su comparación anual, ya que hace un año el valor de las exportaciones se ubicó en 44 mil 831.9 mdd, siendo las más altas registradas para un sexto mes.

Las exportaciones de Estados Unidos hacia México, en el mes de referencia, alcanzaron los 33 mil 913 millones de dólares, un alza de 22.34 por ciento respecto de junio de 2025.

Con esto, el déficit comercial de Estados Unidos con México se ubicó en 21 mil 341.6 millones de dólares, el más alto registrado en el periodo de referencia.

La analista destacó que, en junio, EU cobró un arancel efectivo promedio de 6.71 por ciento, lo que significó que por cada dólar de importaciones recibió 6.71 centavos por las tarifas, pero sí tuvo una disminución respecto del gravamen de mayo cuando fue de 6.74 por ciento, “ubicándose en su nivel más bajo en la era de Trump”.