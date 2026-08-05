La Cruz Azul alista reinicio de su planta en Hidalgo

La planta de Cemento Cruz Azul, ubicada en el municipio de Allende, Hidalgo, alista el reinicio de sus operaciones para la producción de cemento, luego de permanecer sin actividad desde 2021, con la meta de recuperar los niveles de producción que registraba y reactivar el empleo y la economía de la región.

La empresa informó que el regreso a la actividad ocurrirá en las próximas semanas, una vez que concluya la fase de pruebas y los trabajos de rehabilitación y mantenimiento realizados desde la recuperación de las instalaciones, el pasado 12 de febrero, mediante un operativo coordinado por autoridades de distintos órdenes de gobierno.

Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de La Cruz Azul, señaló que la producción aumentará de forma gradual hasta alcanzar e incluso superar los volúmenes registrados antes de 2021. Destacó que la planta tiene un valor histórico para la cooperativa y para la industria cementera nacional, al representar los orígenes de ambas.

TE RECOMENDAMOS: Fortalece estructura financiera Multiva capta 300 mdd con una emisión AT1

“Estamos culminando nuestra fase de pruebas y hemos seguido un programa muy estricto para garantizar que la producción mantenga nuestros estándares de calidad”, afirmó.

El directivo reiteró que el reinicio de operaciones permitirá fortalecer la actividad económica en la zona, al impulsar nuevamente la generación de empleos y el movimiento comercial asociado a la planta.

Añadió que la comunidad ya comienza a recuperar su dinámica social y económica, en beneficio de las familias de la región y del estado de Hidalgo, tras cinco años de inactividad productiva en una de las instalaciones históricas de la cooperativa.