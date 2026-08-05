Inseguridad, golpe a los negocios

La alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló que en el primer semestre de 2026, el pequeño comercio enfrentó presiones por el alza de costos, la pérdida del poder adquisitivo y la inseguridad en el país, tras presentar el Pulso de la Tienda de Barrio 2026.

“Los resultados del Pulso de la Tienda de Barrio 2026 muestran un pequeño comercio que continúa trabajando, sosteniendo familias y manteniendo abiertas sus puertas todos los días, pero que enfrenta un entorno cada vez más complejo”, indicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

La organización aplicó una encuesta a tres mil 500 comerciantes de los 32 estados y encontró que 91.3 por ciento de los establecimientos reportó incrementos de precios por parte de sus proveedores, mientras que 89.1 por ciento elevó los costos al público en los últimos seis meses.

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Y 89.4 por ciento consideró que la inflación ha afectado más sus negocios en comparación con un año antes, “el pequeño comercio está absorbiendo parte de la inflación con su propio margen de ganancia para que el consumidor pueda seguir comprando”.