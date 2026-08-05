Multiva capta 300 mdd con una emisión AT1

Banco Multiva forma parte de Grupo Vazol, presidido por Olegario Vázquez Aldir. La institución ha sido enfática en que mantiene un compromiso con el desarrollo del país.

Banco Multiva realizó una emisión internacional de capital Additional Tier 1 (AT1) por 300 millones de dólares, operación con la que fortalece su estructura de capital, amplía su capacidad de crecimiento y busca incrementar su participación en proyectos de mayor escala en sectores estratégicos para el desarrollo del país.

La institución destacó que se trata de su primera emisión internacional, la cual, señaló, refleja la confianza de inversionistas internacionales en su estrategia de largo plazo y en su modelo de banca especializada, con presencia en sectores como infraestructura, gobierno y energía.

De acuerdo con el banco, los recursos obtenidos permitirán fortalecer su capacidad de financiamiento, ampliar su oferta de soluciones para empresas, entidades públicas e inversionistas, así como acompañar proyectos de mayor dimensión.

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La operación se realizó en un contexto que la institución calificó como favorable para la inversión de largo plazo en México, impulsado por iniciativas como el Plan México, entorno en el que ha reforzado su participación en proyectos de infraestructura, competitividad y crecimiento económico.

“Esta operación constituye un voto de confianza en nuestro modelo de banca especializada y en la estrategia que hemos construido en torno a sectores fundamentales de México. Nos permitirá fortalecer nuestra capacidad para participar en proyectos de mayor escala, acelerar nuestro crecimiento y seguir innovando en el desarrollo de soluciones financieras a la medida de nuestros clientes”, afirmó Tamara Caballero, directora general de Banco Multiva.

La institución también informó que su plan de crecimiento llevó a que la cartera de crédito alcanzara un nivel histórico de 100 mil 444 millones de pesos al cierre de 2025, cifra que representó un incremento de 39 por ciento respecto al año previo.

En la colocación participaron Barclays, Goldman Sachs y Jefferies como coordinadores globales y colocadores, mientras que White & Case S.C., White & Case LLP, Robles Miaja, S.C. y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungieron como asesores legales.