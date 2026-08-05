¿Quién es Kirill Basin? El candidato al Congreso que fue noqueado y arrestado en Hawái

Kirill Basin busca llegar a la Cámara de Representantes por el Partido Demócrata, pero su campaña quedó envuelta en la polémica luego de ser detenido por presuntas amenazas con un arma blanca durante una discusión en una playa de Maui.

Kirill Basin es un empresario y político que compite por la candidatura del Partido Demócrata para representar el Distrito 2 de Hawái en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sin embargo, su nombre trascendió a nivel internacional esta semana por un incidente ocurrido en una playa de Maui que terminó con su arresto y un video viral.

El aspirante, de 40 años, enfrenta a la actual congresista Jill Tokuda en las elecciones primarias demócratas previstas para el 8 de agosto, con la intención de convertirse en representante federal por uno de los distritos que abarcan la mayor parte del estado de Hawái.

FAFO ALERT 🚨



Kirill Basin, a democratic candidate in Hawaii got KNOCKED OUT and ARRESTED for trying to assault man's wife.



Is this an acceptable behavior for a congressional candidate. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/tt4aZQm8hA — Censored Voice (@CensoredVoiceHQ) August 4, 2026

¿Quién es Kirill Basin?

Basin se presentó como un candidato enfocado en temas como la crisis de vivienda, el alto costo de vida y el desarrollo económico de Hawái.

Durante su campaña buscó posicionarse como una alternativa dentro del Partido Demócrata, aunque era considerado un aspirante con pocas posibilidades frente a la congresista en funciones.

En los últimos meses, además de su actividad política, su nombre apareció en diversos reportes policiales por incidentes ocurridos en Maui, incluyendo denuncias por comportamiento agresivo y órdenes de restricción temporales solicitadas por distintas personas.

¿Por qué fue arrestado?

El pasado 2 de agosto, Kirill Basin fue detenido luego de un altercado registrado en Keawakapu Beach, en la isla de Maui.

De acuerdo con la Policía de Maui, la confrontación comenzó cuando un hombre de 61 años le pidió que bajara el volumen de la música que reproducía en la playa. La discusión escaló y, según las autoridades, Basin habría amenazado al hombre y a su esposa insinuando que contaba con un arma de fuego.

Posteriormente, presuntamente sacó un cuchillo y lanzó amenazas contra otras personas que intentaban intervenir, antes de arrojar el arma al mar, donde finalmente fue recuperada por las autoridades.

¿Qué cargos enfrenta?

Tras su detención, Kirill Basin fue acusado de dos cargos de amenazas terroristas en primer grado.

Un juez fijó una fianza de un millón de dólares, mientras continúa el proceso judicial en su contra. Además, medios locales señalaron que el candidato ya había sido arrestado anteriormente por otros incidentes registrados en Maui y que enfrenta varias órdenes de restricción temporales derivadas de presuntos comportamientos agresivos.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL