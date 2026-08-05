Detienen a Kirill Basin, candidato demócrata al Congreso tras pelea en playa de Hawái | VIDEO

Un altercado registrado en una playa de Hawái terminó con la detención del candidato demócrata al Congreso de Estados Unidos, Kirill Basin, quien compareció esposado ante un tribunal tras ser acusado de dos cargos de amenazas terroristas en primer grado.

El incidente, captado en video por testigos, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó atención sobre el proceso judicial que enfrenta el aspirante político.

Las imágenes muestran una discusión que comenzó con insultos y desafíos verbales, pero que escaló hasta convertirse en una confrontación física. Durante el enfrentamiento, Basin terminó inconsciente después de recibir un golpe, aunque posteriormente volvió a incorporarse y, de acuerdo con las autoridades, continuó protagonizando actos agresivos.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Kirill Basin se acercó inicialmente a un grupo de personas que disfrutaban de la playa y comenzó a intercambiar comentarios con algunos de los presentes. Aunque por momentos parecía que la tensión disminuía, la discusión volvió a intensificarse cuando el candidato dirigió insultos y desafíos a varios integrantes del grupo.

#Internacional | ENFRENTA DOS CARGOS Y LE FIJAN UNA FIANZA DE UN MILLÓN DE DÓLARES

Kirill Basin, aspirante del Partido Demócrata al Congreso por Hawái, fue detenido en una playa de Maui tras ser señalado de presuntamente amenazar con un cuchillo a una mujer. pic.twitter.com/eWady5th01 — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) August 5, 2026

En el video se observa cómo Basin reta en repetidas ocasiones a otro hombre a pelear, mientras lanza expresiones ofensivas. También encara a una mujer que previamente lo había llamado “niño” y, según las imágenes, la amenaza con enviarla al hospital antes de retirarse momentáneamente del lugar.

Instantes después regresó hacia el sitio donde estaban sus pertenencias. Fue entonces cuando Kama Homan, un trabajador de la construcción que presenciaba la escena se acercó para intervenir. Según su versión, decidió hacerlo porque consideró que la situación podía terminar con personas lesionadas.

La confrontación escaló cuando Basin empujó a Homan. Tras un breve forcejeo, el candidato cayó sobre unas sillas de playa, se levantó, tomó una de ellas y la lanzó contra el hombre. Homan logró apartarla y respondió con un golpe que dejó inconsciente al político. Al recuperar el conocimiento, Basin afirmó que alguien “iría a la cárcel” y volvió a dirigirse hacia Homan entre gritos e insultos.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Maui, el conflicto comenzó cuando un hombre de 61 años pidió al candidato bajar el volumen de la música que escuchaba. Durante la discusión, las autoridades sostienen que Basin insinuó que portaba un arma de fuego y amenazó con disparar contra la esposa del hombre, situación que provocó alarma entre quienes se encontraban en la playa.

Tras el enfrentamiento físico, la policía también señala que el candidato presuntamente sacó un cuchillo y continuó amenazando a varias personas antes de arrojar el arma al océano cuando llegaron los agentes.

Posteriormente, Kirill Basin compareció ante un tribunal de Wailuku, en la isla de Maui, acusado de dos cargos de amenazas terroristas en primer grado. Durante la audiencia permaneció esposado, mientras que el juez decidió mantener la fianza en un millón de dólares.

Wild video shows Democratic congressional candidate Kirill Basin involved in an unhinged beach brawl in Maui after allegedly threatening beachgoers with a knife.



Officials say the incident began when a 61-year-old man asked Basin to lower the volume of his music. According to… pic.twitter.com/YUKzCABM8L — Fox News (@FoxNews) August 5, 2026

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