Brasil rebaja relaciones diplomáticas con Argentina tras insultos de Javier Milei a Lula da Silva

Brasil rebajó este martes las relaciones diplomáticas con Argentina al nivel de encargado de negocios, después de que el presidente Javier Milei volvió a insultar a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Una fuente del gobierno brasileño confirmó a Reuters la decisión sin precedentes en las relaciones bilaterales entre los países vecinos, dos de las economías más grandes de América Latina.

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, no regresará a Buenos Aires, de donde ya había sido retirado el pasado 26 de julio después de los exabruptos verbales de Javier Milei contra Lula da Silva al respaldar al candidato de la oposición brasileña, Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en el lanzamiento de su campaña en Sao Paulo, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 4 octubre.

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Durante el evento, el ultraliberal también llamó “basura calva” al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien rechazó una solicitud del mandatario argentino para visitar a Jair Bolsonaro, que actualmente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado.

Discurso del Presidente Javier Milei en el acto de lanzamiento de la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro, en Brasil. pic.twitter.com/YB28LEXrHC — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 26, 2026

La embajada de Brasil seguirá funcionando bajo la dirección de un encargado de negocios, que asumirá la misión diplomática en ausencia del embajador, una medida que podría mantenerse mientras Javier Milei continúe sus ataques contra su homólogo brasileño.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil informó al embajador argentino, Guillermo Daniel Raimondi, que podía regresar a Buenos Aires, aunque no constituye una expulsión.

Lo anterior, luego de una serie de ataques de Milei contra Lula da Silva durante una entrevista con la emisora LN+ el pasado 2 de junio, en la que calificó a su homólogo como “estafador”, “ladrón”, “corrupto” y “criminal convicto”.

Milei es un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración mantiene diferencias con Lula. Este martes, el Departamento de Estado revocó la visa de la embajadora de Brasil en Washington, María Luiza Viotti, en represalia por la negativa de Brasilia a conceder visas a dos diplomáticos estadounidenses que pretendían visitar el país antes de las próximas elecciones.

Lula fue proclamado oficialmente candidato a la reelección el domingo durante la convención de su Partido de los Trabajadores, donde muchos expresaron su preocupación por una posible injerencia extranjera en los comicios del país.

Con información de Reuters y AP.

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cehr